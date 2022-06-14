專家建議如何透過活動管理孕期疼痛

疼痛原因：Nwabuebo 指出，孕婦背部的任何部位都可能會出現疼痛。不過，下背部以及通常稱為 SI 的薦髂關節疼痛 (出現在脊椎下半部和骨盆相連的地方)，是較常見的兩種。為什麼呢？她表示，其中一個原因在於，軀幹和脊椎處的肌肉必須出力來負擔腹部額外的重量時，跟人一樣會感到疲累。



姿勢的改變也是背痛的部分原因。Proulx 表示，重心前移會讓人拱著背。有些人會收緊尾椎骨過度補償，減少拱背的情況。不論是哪一種姿勢，都會改變下背部承受的壓力或支撐的力量。



緩解方式：Nwabuebo 指出，有助緩解背部疼痛的一個方法是，做做伸展動作以及能溫和加強核心肌肉的動作，例如貓牛式、嬰兒式或鳥狗式。Proulx 表示，還要盡量每週至少做兩次重點核心強化訓練，因為強大的深層核心肌肉可以為隆起的孕肚提供更好的支撐，也能減少下背部承受的壓力。她尤其很喜歡站姿胸前推，做這個動作時，要慢慢地將彈力帶或滑輪往前推離胸口，運用核心出力來對抗軀幹想要旋轉到器材定位點的驅力 (可以用 Google 搜尋合格訓練員或物理治療師的指示與說明)。



Proulx 也建議有背痛的人可以穿著高腰剪裁的自行車短褲，或是加壓式內搭褲，在核心肌肉疲勞時可以提供輔助。理想的貼合度是褲頭要能支撐你的腹部，又不會讓你喘不過氣來 (沒錯，這種狀況真的會發生)。