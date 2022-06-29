為什麼達成目標需要為自己找個可靠的夥伴

如果你花較多的時間談論或幻想自己想達成的一切健康目標，而不是實際去實踐，這或許是尋求支援的理想時機，可以督促你積極行動。

在你追求健康的過程中，可找個人來督促你，或是可以加入你更好，這可能是讓你將意圖化為成就所需的動力。在倫敦大學學院的一項研究中，在想要減肥、多運動和減少吸煙的伴侶中，如果同居的夥伴和他們追求相同的目標，會較容易成功。發表在《性格與社會心理學期刊》上的其他研究發現，配偶的支持有助促進目標的進展，無論是短期還是長期目標。

你不必為了希望有人幫你實現理想而跑去結婚。根據許多心理學家和訓練員的說法，你只需要一個問責制夥伴，無論是另一半、家人、朋友還是導師，只要他能夠讓你更上一層樓或積極向上都行。