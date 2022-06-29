為什麼達成目標需要為自己找個可靠的夥伴

為自己找個可靠的夥伴
指導
擁有遠大目標嗎？探索為何得力夥伴是你高飛的秘訣。
- 停滯不前時，找人來督促你負責，是激勵自己和取得成效的好方法。
- 技巧略勝一籌且懷抱共同目標的夥伴是你的完美搭檔；你的好朋友也許並不適合。
- 持續為彼此打氣以及給予真實的回饋是成為活力二人組的關鍵因素。
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如果你花較多的時間談論或幻想自己想達成的一切健康目標，而不是實際去實踐，這或許是尋求支援的理想時機，可以督促你積極行動。
在你追求健康的過程中，可找個人來督促你，或是可以加入你更好，這可能是讓你將意圖化為成就所需的動力。在倫敦大學學院的一項研究中，在想要減肥、多運動和減少吸煙的伴侶中，如果同居的夥伴和他們追求相同的目標，會較容易成功。發表在《性格與社會心理學期刊》上的其他研究發現，配偶的支持有助促進目標的進展，無論是短期還是長期目標。
你不必為了希望有人幫你實現理想而跑去結婚。根據許多心理學家和訓練員的說法，你只需要一個問責制夥伴，無論是另一半、家人、朋友還是導師，只要他能夠讓你更上一層樓或積極向上都行。
擁有夥伴的好處
顧名思義，問責制夥伴的重點在於協助你對自己負責。Nike 訓練員 Courtney Fearon 鼓勵他的客戶找一個「運動伴侶」，而他自己也經常有這樣的夥伴，他表示：「概念是找到致力讓你對達成任何特定目標負責的人。如果你有健身的目標，或許這個人可以確認你是否有在約定好的日子裡努力達成目標，以協助你堅持實行訓練計畫。或是或許他們實際上會和你一起進行每次的健身，而且會在你可能做不到時挑戰你超越極限。」這樣做的好處是，他們會教導你更加為自己負責。
他們也能讓過程變得更有趣 (譬如透過建立音樂播放清單或詢問你的進度)，這是很大的動力。Fearon 表示，而且在你就是不想動的日子裡，他們可幫助你堅持到底，改正你負面的自我對話，或是提醒你該停下來喝水了。與此同時，你也能激勵他們達成同樣出色的成就，這是雙贏。
如何找到「對的人」
可惜的是，你無法只是將照片向右拖曳，就能找到與你匹配的問責制夥伴。(可賺進百萬美金的新應用程式概念？) 而且儘管勸說你最要好的朋友加入可能是個誘人的想法，但這卻未必總是正確的選擇。應用運動心理學協會執行委員會成員 Stephen Gonzalez 博士表示，好朋友通常是我們尋求安慰和支持的人，但他們未必是讓我們樂於接受挑戰或公正建議的人，而這正是問責制夥伴需要為我們提供的。
話雖如此，你確實希望這個人和你有相同的頻率，而且具有類似的態度和價值觀，但同時又有不同的優勢。Fearon 說：「重要的是，你們彼此互補，而且各自發揮自己的價值，可能是活力，可能你是守時的那個，可能你是有條理的那個。你們之一可能很愛坡道衝刺，另一個很愛做重訓。你們可以試探彼此的優勢。
只是不要將目標定得太高：那位健美的表弟、基本上是主廚的同事，或是暢銷作家同僚，都可能具備你還沒有準備好進行的例行訓練或技巧，而你不希望自己的進度受到影響。不如尋找只比你追求的目標稍微厲害一點點的人。密西根州立大學的一項研究發現，當與能力更強的夥伴一起運動時，運動者較有可能增加健身時間。原因是：誰想當弱者呢？Gonzalez 建議和可能成為你夥伴的人好好談談，以下是兩大重要的問題：
- 你用來做日常決策的三到五個核心價值是什麼？
- 在協助像我這樣的人時，你會如何使用這些價值來指引你？
如果你認同他們的答案，請繼續前進！如果你對他們的回答感到遲疑，就不要停留，請繼續尋找。
維持穩固的夥伴關係
找到你的夥伴了嗎？做得好。現在來介紹該如何維持穩固的關係，讓你們雙方可以帶動彼此的成長，並且不斷累積進步積分。
1. 一開始就開誠佈公。
當你們在討論每一個目標和需求時，請具體說明。舉例來說：「我想在年底前跑一次越野半程馬拉松，我將遵循 12 週的訓練計劃，每週進行兩次肌力訓練。如果你能在每次健身的前一天晚上傳簡訊給我，每週和我一起跑步一次，我會很開心。」明確表示如果你的夥伴可以在他們認為有必要時幫你重新調整 (比方說，如果你的目標似乎太具有挑戰性或壓力太大，或者你對他們的要求太多或太少)，那就太棒了。Gonzalez 表示，在建立關係的初期就將這些事情都說清楚將有助避免失敗和沮喪。
還要討論要如何及多久進行進度的確認。根據美國心理學會的一項研究顯示，定期確認可增加你們成功的機會 (而且越多越好)，但必須由你們雙方同意採用適合彼此的頻率和模式。如果你們之一恰好是世上最不會傳簡訊的人，或許定時的 FaceTime 是不錯的選擇。或是如果你喜歡在追求目標的同時進行進度確認 (比如一起吃一頓健康的午餐)，那就這麼做吧。Gonzalez 表示，只要你能以最理想也最準確的方式接收回饋，那就採用這種方法，並儘早做好規劃。
2. 臉皮要夠厚。
不胡說八道也是協議的一部分，因為虛假的讚美無法讓你進步，因此請準備好接受有建設性的批評。Gonzalez 說：「你的問責制夥伴必須能夠指出你哪裡做得不好：你這個禮拜沒有回覆他們的訊息、你健身時沒有全力以赴、你似乎沒有為自己負責；不過當然，也要為你的一切出色表現擊掌慶賀。」而你給他們的回饋也是如此。
如果你聽到超乎預期的嚴厲談話，可試著從中找出真相，並讚許他們願意說出來。Gonzalez 建議，如果他們的回饋既沒有效益，也不可行，可讓他們知道你很感謝他們付出的時間和努力，但你並沒有獲得讓你保持正軌所需要的資訊。如果他們願意修正，或是即使他們不願意，也可將這視為一種學習體驗 (很像實際的人際關係)。
3. 一起選擇新目標。
為了在第一次的重大勝利後還能持續成長，Fearon 建議你繼續設定以活動為主的目標，無論是安排下一次的半程馬拉松，還是為了你們倆談到的認證而研習。Fearon 說：「當你們參與不同的活動並共同完成時，你們會獲得新的技能和成功的動力，或許也能做你們倆過去都沒做過的事來鞏固你們的情誼。」
選擇一些有趣的非健身目標也是不錯的主意，例如每週閱讀一本書，或是學習如何演奏樂器。如此一來，你們總是在投入並強化這段關係，而最終你們還會一起進步。
文字：Justin Block
插圖：Kezia Gabriella