若想達成目標，必須先衡量過程是否值得

把眼光放在遠大的目標上，比如參加馬拉松、完成 30 天健康飲食挑戰或成功倒立，總是令人興奮無比。不過，為何想要達標的動力總是來得快，然後慢慢減弱，甚至完全消失呢？最近的研究指出，這是因為我們的抱負常常被達成目標所需的努力壓垮。



倫敦瑪麗王后大學心理學研究員 Agata Ludwiczak 博士表示：「當需要付出努力時，選擇要做什麼和實際去做之間就有極大的差別。當選項都需要投注努力時，我們通常會依照獎勵來做選擇；但實際上的付出，其實是因任務難度而定。」這就可以解釋為何你選擇參加半馬，而非 10 公里跑。如果一味地想炫耀成就，到頭來可能會影響你的判斷。



Ludwiczak 的兩階段式研究發表在《行為大腦研究》期刊上。在第一階段中，重複提供一系列的兩個任務給參與者選擇，每個任務所需付出的努力與金錢獎勵都有所不同；簡單的任務獎勵較少，困難的任務獎勵較高。在第二階段中，參與者要試著實際完成在第一階段所選擇的任務。研究人員發現，在第一階段，參與者皆選擇較高的獎勵；在第二階段，情況卻有了 180 度的轉變，參與者專注於當下的付出，無論付出的努力是否能帶來一開始所追求的獎勵。



Ludwiczak 指出：「我們的研究顯示，不論你的目標是參加 5 公里跑或馬拉松都不重要，每一次跑步訓練時，你的大腦都會專注於當天必須努力達成的任務上。如果過程比預期的還要辛苦，儘管獎勵非常吸引人，你還是很有可能會放棄。」



這些參與者的目標獎勵非常低，只有幾塊錢，賭注並不高。但如果是一生的夢幻獎勵呢 (比如征服難以攀登的高峰或參加鐵人三項)？你是否該努力去實現崇高的目標呢？或許。但在付諸行動前，你必須瞭解自己將要面對的過程是什麼，才能避免讓自己陷入自我懷疑和失敗的處境。以下是衡量的方式。