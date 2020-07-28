若想達成目標，必須先衡量過程是否值得

察覺潛在的障礙

紐約大學的心理學教授 Gabriele Oettingen 博士指出，積極並不代表一切。經過數年的研究，她發現當大家試著去實現所懷抱的遠大目標時，實際上反而會導致不夠努力和低成功率的窘境。



為了幫助大家戰勝這種情況，她提出了一種叫做「WOOP」(願望、結果、障礙、計畫的簡稱) 的思考策略。首先，找出一個有挑戰性但可行的「願望」，像是你想試著在平日晚上戒酒。然後，生動地想像最好的「結果」，以及生活將會如何因此而改變 (也許你夜晚能睡得更好或更有活力)。接著，察覺可能會阻礙你實現願望的「障礙」。Oettingen 指出，你必須詳細地問自己：「我身上有什麼會阻礙我前進的因子？是情緒、非理性信念，還是壞習慣？」或許晚餐時喝一杯酒已經成為那個壞習慣。最後，找出可以幫助你跨越障礙的行動或想法，制定「如果─那」的計畫。比如說，「如果晚餐時想來杯酒，那我就以康普茶或氣泡水替代。」



Oettingen 解釋道：「正面的想像可以讓人感覺上好像已經完成願望，侵蝕他們的能量。找出障礙可以帶來能量，而制定『如果─那』的計畫後，則可清楚地指引自己要如何戰勝障礙。當障礙浮現時，你會自然而然地做出回應，並穩定地朝目標邁進。」



最重要的是：追求更容易達成的目標並不可恥；早期的成功可以幫助自己準備好朝更大的目標前進，同時熱情地迎接更多挑戰。