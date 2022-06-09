5 個聰明進行肌力訓練的秘訣

訓練肌力更有效率的 5 個秘訣
指導
以下專家分享的建議能幫助每個人在重訓室獲得自信，並隨著訓練越來越「輕而易舉」而一路持續精進。
- 在重訓室或在家中專注於這五件必做之事，讓自己保持動力，加速進步。
- 暖身是肌力訓練最重要的一環，重訓的強度越高，準備時間也應該越長。
- 提醒自己每個動作當下施力的肌肉，並以正念留意訓練期間的其他當下時刻，讓健身更有樂趣，激勵自己堅持下去。
深入閱讀……
舉起重訓器材，放下，然後重複動作。如果只是去健身房參觀，可能會認為肌力訓練看起來十分單純，不過 Nike 的《Trained》Podcast 創始主持人 Ryan Flaherty 認為，如果要著實進步並確保運動安全，就必須要有更周全的認知與準備。
身為一名訓練員，Flaherty 曾經和幾位體育界超級巨星合作，其中包括 Serena Williams、Brooks Koepka 和 Saquon Barkley。在舉重方面，Flaherty 把重點放在以下五項基本概念，幫助每個人自在展開重訓，獲得驚人的進步。
1. 暖身。
其實肌力訓練最重要的環節是在舉起重訓器材之前。暖身的目的就如同其名：提高核心體溫、將更多氧氣和血液傳輸到肌肉，並提升運動階段所需的能量和動作幅度。這也能幫助你創造心理動能。
注意：健身強度越高，暖身時間就必須越長。一般來說，你可以安排 5 到 15 分鐘的動態運動組合，例如平板支撐移動搭配伏地挺身、弓箭步走搭配轉軀和一分鐘的跳繩。已經滿頭大汗？這是一定會的。開始健身後，請在每次舉重前完成幾組暖身運動，然後漸進增加重量，確保肌肉準備好承受重量。
2. 重視技巧。
健全的技巧可確保訓練安全，獲得更好的成效，並完成更多的目標。進行下半身訓練時，不要將膝蓋向內彎曲，讓膝蓋與足部中指保持對齊；進行上半身訓練時，請保持挺胸，雙肩朝後並向下。無論從事任何訓練項目，都可將肚臍朝脊椎內縮來讓核心肌群施力。除了以上基本準則外，每種訓練都有專屬技巧。若有任何問題，不妨諮詢值得信賴的專業人士或專門教練。越有自信，動力就越強，進步效果也越好！
3. 安排訓練進度。
如果還不熟悉舉重或某個特定動作，可在第一週先進行三組訓練，每組 10 次。如果動作變得輕鬆，代表可能需要提升訓練強度，這點很重要。隨著實力增長，可以根據自身能力來加強訓練難度，並保持衝勁與動力。可以提高訓練重量及次數 (增加反覆次數和/或動作組合)，或調整速度 (詳見下一項概念)，這些訣竅都有助於練出更結實的肌肉，持續獲得健身成效。
4. 從速度著手。
準備好提升訓練強度時，請先著重於速度。放慢動作可以延長肌肉受張力時間 (意指肌肉在重複動作中承受壓力的時間)，因而提升肌肉的訓練強度與時間。視訓練情況而異，你甚至可能需要動用輔助肌肉來保持平衡及控制。不過在放慢程度上，請依舉重動作分為兩種程度，而非平均放慢所有動作。進行正向 (舉起器材) 動作時，只需適量放慢以保持良好姿態；進行負向 (放下器材) 動作時，請盡量放慢讓動作時間維持至少兩倍久。以深蹲為例，下蹲動作可以持續三秒，而上抬恢復站姿則需一秒即可。
文字：Daniel Menasche
插圖：Mickey Duzyj
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