5 個聰明進行肌力訓練的秘訣

其實肌力訓練最重要的環節是在舉起重訓器材之前。暖身的目的就如同其名：提高核心體溫、將更多氧氣和血液傳輸到肌肉，並提升運動階段所需的能量和動作幅度。這也能幫助你創造心理動能。



注意：健身強度越高，暖身時間就必須越長。一般來說，你可以安排 5 到 15 分鐘的動態運動組合，例如平板支撐移動搭配伏地挺身、弓箭步走搭配轉軀和一分鐘的跳繩。已經滿頭大汗？這是一定會的。開始健身後，請在每次舉重前完成幾組暖身運動，然後漸進增加重量，確保肌肉準備好承受重量。