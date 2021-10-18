Birinci sınıf bir sporcunun kendi ekipmanlarını makas ve tutkalla garajında ürettiğini düşün.

Kulağa çılgınca gelse de özel koşu protezine tutuş özelliği kazandırmak için ayakkabılarının tabanlarını kesen engelli triatlon sporcusu Sarah Reinertsen'in yaptığı tam olarak buydu.

Uzman Nike yenilikçisi ve eski atletizm koçu Tobie Hatfield, Sarah'nın bu çözümünü görür görmez "Daha iyisini yapabiliriz!" dedi. Bunun sonucunda Össur markalı koşu protezleri için hızlıca değiştirilebilen tutuş sistemi Nike Sole 1.0 doğdu ve aşınmış tabanlarını saniyeler için yenisiyle değiştirebilmelerini sağlayarak dünyanın dört bir yanındaki engelli sporcular için standartları değiştirdi.

1.0 modeli çığır açmış olsa da yukarıdaki videoda Tobie'nin söylediği gibi "Mükemmel ürün tasarımı diye bir şey yoktur". Konu yenilik olduğunda bitiş çizgisi bulunmaz. Bu modelden dokuz yıl sonra yeni sporcular ve yenilikçilerden oluşan bir ekip, projeyi devralıp daha da ileriye taşıdı.

Nike Sole 2.0'ın geçmişini öğrenmek için videoyu izle. Ardından projenin baş tasarımcısı olan George Xanthos'un bu projeyi nasıl yönettiğini öğrenmek için aşağıyı oku.