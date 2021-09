Bulutların Üzerinde: Hong Kong'un Çatı Sahaları

Melody Siu öğrenciyken küçük bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Hem bilimi hem sanatı seviyordu. Sonunda ikisini birden seçti. Tercih ettiği kariyer yolu hakkında şunu söylüyor: "Bu iki disiplini [birleştiren], mimarlık gibi bir gelecek benim için son derece doğaldı."



Bugün Hong Kong'daki One Bite Design Studio'da kıdemli mimari tasarımcı olan Melody, günlük işlerinde sanat ile bilimi birleştiriyor. Her gün masasına gelen halka açık alan projeleri arasında sakin çay evleri, kalabalık otel lobileri ve bölgedeki birçok sosyal konut binasının çatısını kaplayan basketbol sahaları yer alıyor.



Üstlendikleri her işin kendine has bazı kriterleri olduğu için Melody ve ekibi, ilk basketbol sahası tasarım yenileme işinde ne yapmaları gerektiğini pratik yaparak öğrendi. Bugün dört projeyi geride bırakan ekip, uyulması gereken bazı temel kuralları tespit etti. Bunları spor sahası tasarımcısının rehberi olarak düşünebilirsin:



Tasarımda dayanıklılığa odaklan. Halka açık alanlar uzun ömürlü olmazsa estetik olup olmamasının bir önemi kalmaz. Melody, "Sahanın kolayca çizilip lekelenmemesi için temel rengi doğru seçmen gerekir." diyor.





Sınırlı alanı verimli kullan. Basketbol Hong Kong'da çok popüler bir spor; oyuncular sahalarda oynayabilmek için bazen bir saat beklemek zorunda kalıyor. Bir spor alanının planına ne kadar çok saha eklenebilirse o kadar çok insan basketbol oynayabilir.





Topluluklarla ortak hareket et. Verimli olmaları isteniyorsa spor sahalarının doğru teknik özelliklerle tasarlanması gerekir. Melody ve ekibi bu projelere başlarken basketbol uzmanı olmadığı için kendilerine basketboldan anlayan iş ortakları buldular.





Elindekilerle çalışmasını bil. Mevcut bir yapıyı yenilemek, sıfırdan inşa etmekten tamamen farklıdır. Sorunları yaratıcı biçimde çözebilmek ve kısıtlamaları kabullenmek gerekir.



Tasarımcılar, sporcular ve basketbol severlerin Hong Kong'daki halka açık sahalara yeniden can vermek amacıyla birlikte nasıl çalıştığını öğrenmek için yukarıdaki videoyu izle. Aşağıda son projelerine göz at. Buralar aynı zamanda basketbol oynamak için ideal yerlerdir.