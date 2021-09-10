Bulutların Üzerinde: Hong Kong'un Çatı Sahaları
Yenilik
Yenilikçi tasarımın nesiller arasında köprü kurmayı, topluluklara güç vermeyi ve sporu daha kapsayıcı hale getirmeye yardımcı olmayı nasıl başarabileceğini inceliyoruz.
"Aykırı Konseptler"; spor, sağlık ve yetenek alanlarındaki çarpıcı yenilikler hakkında bir seridir.
Melody Siu öğrenciyken küçük bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Hem bilimi hem sanatı seviyordu. Sonunda ikisini birden seçti. Tercih ettiği kariyer yolu hakkında şunu söylüyor: "Bu iki disiplini [birleştiren], mimarlık gibi bir gelecek benim için son derece doğaldı."
Bugün Hong Kong'daki One Bite Design Studio'da kıdemli mimari tasarımcı olan Melody, günlük işlerinde sanat ile bilimi birleştiriyor. Her gün masasına gelen halka açık alan projeleri arasında sakin çay evleri, kalabalık otel lobileri ve bölgedeki birçok sosyal konut binasının çatısını kaplayan basketbol sahaları yer alıyor.
Üstlendikleri her işin kendine has bazı kriterleri olduğu için Melody ve ekibi, ilk basketbol sahası tasarım yenileme işinde ne yapmaları gerektiğini pratik yaparak öğrendi. Bugün dört projeyi geride bırakan ekip, uyulması gereken bazı temel kuralları tespit etti. Bunları spor sahası tasarımcısının rehberi olarak düşünebilirsin:
- Tasarımda dayanıklılığa odaklan. Halka açık alanlar uzun ömürlü olmazsa estetik olup olmamasının bir önemi kalmaz. Melody, "Sahanın kolayca çizilip lekelenmemesi için temel rengi doğru seçmen gerekir." diyor.
- Sınırlı alanı verimli kullan. Basketbol Hong Kong'da çok popüler bir spor; oyuncular sahalarda oynayabilmek için bazen bir saat beklemek zorunda kalıyor. Bir spor alanının planına ne kadar çok saha eklenebilirse o kadar çok insan basketbol oynayabilir.
- Topluluklarla ortak hareket et. Verimli olmaları isteniyorsa spor sahalarının doğru teknik özelliklerle tasarlanması gerekir. Melody ve ekibi bu projelere başlarken basketbol uzmanı olmadığı için kendilerine basketboldan anlayan iş ortakları buldular.
- Elindekilerle çalışmasını bil. Mevcut bir yapıyı yenilemek, sıfırdan inşa etmekten tamamen farklıdır. Sorunları yaratıcı biçimde çözebilmek ve kısıtlamaları kabullenmek gerekir.
Tasarımcılar, sporcular ve basketbol severlerin Hong Kong'daki halka açık sahalara yeniden can vermek amacıyla birlikte nasıl çalıştığını öğrenmek için yukarıdaki videoyu izle. Aşağıda son projelerine göz at. Buralar aynı zamanda basketbol oynamak için ideal yerlerdir.
Kai Yip Sahası: İş Birliğinin Gücü
Takımlar hem sahada hem saha dışında kazanır. İlk yenileme projesinde Melody ve One Bite ekibi, Hong Kong'lu basketbol severler topluluğu SLAB'ın tasarımcılarıyla bir araya geldi. Birlikte sorumluluk paylaşımı yaptılar ve üzerlerine düşenleri yerine getirdiler: SLAB şehrin gece silüetinden ilham alan grafikler ve renklerle görsel tonu belirleyip ana sahanın tasarım görevlerini yaparken One Bite, açık hava spor alanının görsel tasarımını ve sporcuların yağmurlu günlerde oynamaya devam etmesini sağlayacak tepe koruması gibi öğelerin pratik onarımlarının proje yönetimini üstlendi. Bunun sonucunda, parçalarından fazlası olan işlevsel bir sanat eseri ortaya çıktı.
Tsing Yi Sahası: Bölgenin Gururu
Melody, halka açık spor alanlarının büyük çoğunluğunun standart boya işi için şöyle diyor: "[Sahalar] Hong Kong'da genellikle kırmızı ve yeşil olur. Çok sıradan ve monotonlar." Bu yüzden Tsing Yi'nin yenilenen renk tasarımı daha da etkileyici bir hal alıyor. Bu nispeten basit, sadece estetik açıdan yapılan bir yenileme olsa da, mahalli tasarım dili aracılığıyla büyük bir etki bırakmayı amaçlıyor: Şekiller Tsing Yi Adası'nın topografisini çağrıştırırken renk paleti, bölgeye özel ünlü bir balıktan ilham aldı. "Burada yaşayanların aidiyet, sahiplenme, hatta gurur hissi duyacağını umuyorum." diyen Melody, tasarımın bölgedeki tüm bina pencerelerinden görülebildiğine dikkat çekiyor.
Siu Hei Sahası: Bağlantı Kurma
One Bite ekibi bu alanı ilk kez incelediğinde, seviyelere ayrılmış tesisin hem yıkık dökük hem de kendi içinde kopuk olduğunu gördü: Üst ve alt sahalar, bariyerlerle ayrılmıştı. İlk iş, işlevsel bir dönüşüm yapmak oldu. Oyuncuların özgürce dolaşabilmesi için tribün benzeri oturma alanı kaldırıldı. Daha sonra alanı farklı kullanımlar ve farklı nesillere uygun hale getirmeye odaklandılar. Saha farklı ilgi alanlarına sahip, farklı yaş gruplarından kişilerin yaşadığı bir sosyal konut binasının çatısında olduğu için tasarım ekibi bir yürüyüş yolu, tırmanma için lastikler, basketbol sahaları, hatta çocukların hareket etmesini yaratıcı biçimde teşvik etmek için özel olarak geliştirilmiş bir "serbest oyun" alanı ekleyerek alanı en iyi şekilde kullandı. Saha işaretlerinin doğru ve geçerli kurallara uygun olduğundan emin olmak için Melody ile ekibi, yerel Hong Kong Playground Association ligine danışarak onlardan bilgi aldı.
Ming Tak Sahası: Kız Çocukların Spor Yapabileceği Bir Yer
Hong Kong'un kalabalık basketbol sahalarında yer bulmak herkes için zor olsa da, her zaman istenmeyen veya ciddiye alınmayan erkek olmayan oyuncular için özellikle zordur. Topluluk iş ortaklarıyla birlikte çalışan One Bite ekibi, cinsiyeti ne olursa olsun her sporcunun oynayabileceği ve kendisini evinde hissedebileceği kapsayıcı bir alan inşa etmek için yola koyuldu. Melody, ekibinin Ming Tak'ta gerçekleştirdiği yaratıcı strateji hakkında şunları söylüyor: "Burada kız çocuklar öncelikli. Sporcuların, özellikle de kız çocukların endişe duymadan spor yapabileceği güvenli bir alan oluşturmayı umuyoruz." Bu değerler yeni tasarımda da görülebiliyor: Renk geçişi cinsiyet kimliklerinin non-binary spektrumunu temsil ederken iki sahadan birinin ortasındaki dikkat çekici "W" grafiği, burada kadınların öncelikli olduğunu ilan ediyor.
Oynamaya hazır mısın? Bu yazının hazırlanması sırasında halka açık sahalar salgın yüzünden kapalıydı. Ancak açıldıkları zaman onları bulabilmen için bu dört sahanın Hong Kong'daki konumlarının kuş bakışı görünümlerini sunuyoruz.
Güncelleme! Nike, yakın zaman önce Hong Kong'daki bir başka topluluk sahasını yenilemek için yerel kuruluşlarla iş birliğine gitti. Bu güzel saha, Nike Grind geri dönüşüm programı sayesinde 20.000 çift kullanılmış sneaker'dan üretildi. Shek Lei Grind Sahası hakkında daha fazla bilgiyi Nike Haberlerinde bulabilirsin.
Video: Azsa West
Yazan: Brinkley Fox
Fotoğraflar: Victor Cheng