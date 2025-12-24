プロネーションとサピネーションの違いとは？

歩いたり走ったりするとき、足の接地面における体重のかかり方が微妙に変化します。足が内側に傾くか、外側に傾くかによって、プロネーション（回内）、サピネーション（回外）と呼ばれます。

「プロネーションは、足の接地が内側に傾き、体重の多くが足の内側の境界線に置かれるときに発生します。サピネーションはその逆で、足の接地が外側に傾き、体重のほとんどが足の外側の境界線に置かれるときに発生します」（キャロル・マック氏、理学療法士：C.S.C.S.資格保有者、オハイオ州クリーブランドにて理学療法士兼トレーナー）「こうした動きはごく普通のことであり、一歩踏み出すたびに発生します。ただし中には、通常の範囲内を超えたプロネーションまたはサピネーションが発生するケースもあります」

そうなると、オーバープロネーションまたはオーバーサピネーション（アンダープロネーション）と呼ばれ、歩行や運動能力に悪影響を与える可能性が出てきます。



ざっくり定義