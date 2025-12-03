エキスパートが教える、リラックスするための4つのヨガポーズ

世界中で多くの人がストレスから悪影響を受けているが、その度合いは人それぞれだ。幸いなことに、感情的、肉体的な緊張を解消する方法がある。ヨガプラクティスもその一つだ。

ストレスレベルを下げる方法は、適切な睡眠習慣の定着から感情的な問題への対処まで多岐にわたるが、重要なのは単にリラックスする頻度を増やすことだと、精神科医リーラ・マガビ医学博士（カリフォルニア州ニューポートビーチの地域精神科医長）は言う。

「いろいろな意味で、リラックスするにはスキルが必要です」とマガビ博士。「心身をリセットするアクティビティで、1日の終わりに元気と活力の回復が感じられるように努力する必要があります」

そこで役立つのが、ヨガだ。学術誌『International Journal of Preventive Medicine』の研究によると、ヨガは治療の補完としても利用できる。研究の結果、ヨガに不安、ストレス、うつの軽減効果が認められた。学術誌『Journal Stress & Health』に発表された別の研究によると、定期的にヨガを行うことで、ストレスの多い状況でも動じなくなり、リラックスレベルとセルフコンパッション、意義や目的に対する意識の向上が見られた。

Hilton Head HealthでRYT（ヨガ認定資格講師）としてヨガインストラクターを務めるベネディクト・ガドロンは、心と体のつながりを強化しようと思っていない人にとっても、ヨガはリラックスする方法として使えると指摘する。疲れ果てたときや打ちのめされたとき、深呼吸しながらの動きとマインドフルネスの組み合わせによって、強力なリセット効果が働くからだ。たとえば、学術誌『International Journal of Preventive Medicine』の解説記事によると、ヨガの呼吸法で一連のポーズをこなすことで、血圧が下がり、闘争・逃走反応に関連するホルモンであるコルチゾールのレベルも下がる。

リラックスするためにヨガのプラクティスを始めたい人向けに、以下のポーズとヒントを紹介しよう。