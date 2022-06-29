スクワットとデッドリフトの違いは？どちらがベター？

C.S.C.S.の資格を持つストレングス・コンディショニングトレーナー、レダ・エルマルディによると、スクワットは脚、コア、大臀筋、背中の強化に役立つ。 姿勢やバランスの改善、柔軟性の向上、筋肉量の増加にも効果があると、エルマルディは言う。 ある研究では、スクワットが筋肉量の増加と体組成の改善、さらに膝の伸筋強化に効果的で、ジャンプパフォーマンスの向上につながることが示された。

正しいフォーム：スクワットは、上体が前や後ろに倒れないよう、ほとんど垂直の状態を保って行うのが理想的だと、スナイダーは説明する。 椅子に座ろうとする時のように、両足を腰幅に開き、両膝を曲げて、ゆっくり腰を下ろしていく。 両足をしっかり踏みしめるようにしよう。

「スクワットの正しいフォームといっても、『理想的』なフォームは十人十色。 この姿勢での動きは、股関節をはじめとする関節の位置や、筋肉のアンバランスの有無によって異なります」とスナイダーは述べている。

アレンジ：スクワットの特徴の一つは、何通りにもアレンジが可能なことだ。 たとえば、足幅を広げ、つま先を外側に向けると、相撲スクワットになる。 足幅を狭くしてかかとを上げると大臀筋の負荷が高まると説明するのは、認定キネシオロジストでC.S.C.S.の資格を持つ、トレーナーのジェイク・ハーコフ。つまり、ヒップを鍛えることができるのだ。

「このタイプのスクワットは、大臀筋を鍛えたいときの私のお気に入りのエクササイズです。 エクササイズ初心者や、バランスに問題がある人は、レッグプレスマシンを使ってこの動きをしてもいいでしょう」と彼は話す。

特に大臀筋をターゲットにしたい場合に人気のあるアレンジは、ブルガリアンスプリットスクワットとも呼ばれる、エレベーテッドスプリットスクワットだと、Fit StudioのオーナーでC.S.C.S.の有資格者でもあるアーロン・レーベンタールは話す。

「デッドリフトは優れたエクササイズですが、正しい方法で行うのは簡単じゃないし、大臀筋だけをターゲットにしたい場合はあまり効果がありません。 上体をまっすぐキープしやすいので、私はスプリットの姿勢かランジの方が好きです。可動域が不十分だったり、腰に問題があったりしても行えます。 それに、片側ずつの運動なので、大臀筋を左右で個別に動かすことができ、筋力の強い側で弱い側をカバーしてしまうこともありません」