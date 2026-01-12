ランニングはやったほうがいいのか？

長寿の観点から見ると、ランニングは最も効果的な運動の1つと考えられています。2017年に『Progress in Cardiovascular Diseases』に掲載された広く引用される研究によると、ランナーは早期死亡のリスクが大幅に低く、ランナーではない人より平均で約3年長生きする傾向があることがわかっています。

この効果は、心臓病、2型糖尿病、一部のがんなど、複数の慢性疾患リスク要因に対するランニングの影響と関連していると考えられます。継続的なトレーニングの一環としてのランニングは、心血管の健康を改善し、最大酸素摂取量（VO₂ max）を向上させ、安静時心拍数の低下に役立ちます。

重要なのは、毎日走る必要はないという点です。さらに、2020年に『British Journal of Sports Medicine』に掲載されたメタアナリシスでは、週に1回のランニングでもあらゆる死亡リスクの有意な低下と関連していることが示されました。

医学博士で、シダーズ＝シナイ整形外科教授のニール・アナンド医師は次のように述べています。「寿命を延ばす運動としてランニングのような運動を行うことで、どの年齢でも健康効果が得られます。健康で長生きしたいなら、まず体を動かすことから始めましょう」