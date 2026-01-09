トレーナー公認：脚を鍛える日のウォームアップルーティン

体幹の温度を上げる

関節を動かす

臀筋と体幹を活性化させる

脚を鍛える日の運動パターンをリハーサルする

脚のトレーニング日が楽しみな日でも、不安な日でも、最初の気持ちは同じだろう。選んだエクササイズにできるだけ早く取りかかりたいはずだ。しかし、まずはウォームアップに時間を割くことで、セッションの効果が高まるだけでなく、怪我のリスクも低くなり、ワークアウトに適した脳と体のつながりをつくりだすのにも役立つ。

「適切なウォームアップは、膝と股関節の滑液の流れを良くし、動きやすくするだけでなく、神経系も活性化させます」と、ニューヨーク市で筋力＆コンディショニングコーチを務めるCSCSのレダ・エルマルディは説明。「つまり、脳が下半身とのつながりを強化し、セッション全体がより効果的になります」と続ける。

ここでは、このような主なメリットと、脚を鍛える日におすすめのウォームアップルーティンを紹介しよう。