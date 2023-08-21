プロテイン入りシェークを飲むベストタイミング

プロテインシェイクは、ワークアウト後の栄養補給を助けてくれるもので、多くのアスリートにとって欠かせない食生活の一部になっている。 しかし、アスリートの中には、運動の前または一日の始めにプロテインシェイクを好んで飲む人もいる。

プロテインシェイクを飲むタイミングは、自分の目標や生活習慣によって異なる。つまり、決まった最適なタイミングはないということだ。 さらに、タイミング以外にもホエイプロテインや大豆プロテインといった、シェイクに混ぜるプロテインの種類を考慮することが重要となる。

まずは、さまざまな目標や食事の好みに応じた、プロテインシェイクを飲む最適なタイミングについて概要を確認していこう。 だがその前に、タンパク質が健康的な食事に欠かせない要素である理由を確認しておく必要がある。

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