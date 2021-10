プロテイン入りシェークを飲むベストタイミング

ワークアウト後にプロテインシェイクを飲むのは、最も注目されている方法である。 エクササイズの専門家や研究者は、タンパク質を摂取するタイミングだけでなく、どのような種類のタンパク質を摂取すべきかについても研究している。

ISSNによる2017年のポジションペーパーと、Academy of Nutrition and Dietetics、Dietitians of Canada、American College of Sports Medicineによる2016年のポジションペーパーでは、エクササイズ後2時間以内に、必須アミノ酸が約10グラム含まれた高品質のタンパク質を摂取することをアスリートに勧めている。

アミノ酸はタンパク質を構成する成分だ。 必須アミノ酸は体内で作られないため、食事で摂取する必要がある。 ロイシンは、あらゆるアミノ酸の中でも、筋肉量の増加に大きく貢献することがわかっている。 あるポジションペーパーでは、乳タンパク質は他のタンパク質より優れているとし、その主な理由に、ロイシンの含有量と分岐鎖アミノ酸の消化吸収の良さを挙げている。

乳タンパク質は、牛乳やギリシャヨーグルトなどの食品から摂取できる。 もちろん、サプリメントで摂取することもできる。

事実、ホエイプロテインのサプリメントを、ワークアウト後のプロテインシェイクに追加すると効果的だ。 ホエイは、牛乳に含まれる2つのタンパク質のうちの1つだ。 もう1つのタンパク質はカゼインだ。 ホエイは吸収が早いので、ワークアウト後に飲むシェイクに使われることが多い。

ホエイのプロテインパウダーを購入する際は、製品パッケージに記載されている内容を確認した上で、 自分に必要なタンパク質摂取量に合った製品を選ぼう。

ホエイのプロテインパウダーには、11~15%のタンパク質が含まれている。 この種類のタンパク質は、プロテインバーや、食事に置き換えられるシェイクに添加されている。

ホエイのプロテインコンセントレートには、25~89%のタンパク質が含まれている。 乳糖や脂肪も少し含まれているため、こちらの方がおいしいと言う人も多い。

ホエイのプロテインアイソレートには、タンパク質が90%以上含まれている。 乳糖や脂肪の含有量が少なくなるため、タンパク質の濃度が高い。

クレアチンも、ワークアウト後に飲むプロテインシェイクに追加するのがおすすめだ。

クレアチンは、魚介類や赤身肉に含まれるアミノ酸の一種だ。 人間の体でも、毎日微量のクレアチンが作られている。

しかし、多くの人はクレアチンをサプリメントで摂取している。 ほとんどのサプリメントに含まれているのは、クレアチンモノハイドレートという形態のものだが、市販の商品には、クレアチンHCL(ハイドロクロライド)という形態のものもある。 研究が進んでいるのは、クレアチンモノハイドレートの方だ。

クレアチンのサプリメントは、安全性が確認されているだけでなく、専門家の間では、トレーニング中の高強度の運動能力や除脂肪体重を増加させるという点で、現在アスリートが利用できる最も効果的な栄養補助食品であると考えられている。

研究者は、クレアチンを補給する際は、以下の「ローディングプロトコル」に従うことを提案している。 このプロトコルは、体重1キロあたり1日0.3グラムのクレアチンモノハイドレートを5~7日間摂取し、その後は1日3~5グラムを摂取するというものだ。

筋肉のクレアチン濃度を維持するのに最も効果的な方法は、タンパク質と炭水化物を一緒に摂取することだ。だから、プロテインシェイクにクレアチンを追加すると良い。