Nikeおすすめのスウェットパンツ
購入ガイド
快適なスリムフィットのスウェットパンツや、ゆったりと楽なスウェットパンツを探そう。
アスレジャースタイルには、スウェットパンツが欠かせない。 家でのんびり過ごすときや、友だちとブランチを楽しむときなど、さまざまなアクティビティに最適なNikeのスウェットパンツは、機能性と快適性を重視して作られている。 しかも、魅力的な デザインでもある。
ここで気になるのは、Nikeが作る最高のスウェットパンツを際立たせている品質とは、一体どんなものかということだ。 さまざまなシグネチャー素材を使用した多様なスタイルが提供されている中で、一番優れた要素は何かというと、実はどの要素も優劣つけがたいほど優秀だ。 たとえば、ナイキ スポーツウェア クラブ フリースは、リラックスタイムにぴったりの一着として選ばれることが多い。一方で、ナイキ フォワード パンツは、カジュアルな外出時の一着としても活躍する。 ジョガーパンツなど、Nikeスウェットのスタイルによっては、かっちりしたデザインのトップスと合わせて、仕事場向けのコーデを作ることもできる。
ワンランク上のスウェットパンツを探している場合も、ソファーでくつろぐための快適なスウェットパンツを探している場合も、以下から目的にぴったりのNikeスウェットパンツを見つけることができるはず。
Nikeおすすめのスウェットパンツ
1. おすすめのウィメンズスウェットパンツ
クラシックなグレーのものから大胆でカラフルなものまで、幅広いカラーとシルエットが取り揃えられたナイキ スポーツウェア スウェットパンツは、忙しく多面的なライフスタイルに対応するように作られている。 このシリーズの快適なスウェットパンツには、3種類の異なるフリース素材を使用。
Nike Tech Fleeceを使ったパンツは、ジムで汗を流すときにも、ショッピングに出かけるときにもマッチする、洗練されたオーダーメイド感覚の一着。 このフリースは、革新的な保温構造が体温を逃さず、軽い着用感が特徴だ。
存在感をアピールしたいときは、現代的で多様なカットのデザインがあるNike Phoenix Fleeceのパンツがおすすめ。 ゆったりしたフィット感とクロップド丈や幅広の裾などのデザインが、個性的なスタイルを強調してくれる。
そして、Nike Club Fleeceのパンツは、ワンランク上のスポーティーな雰囲気が漂うだけでなく、保温性も抜群で寒い季節にぴったりだ。 これらのパンツは丈夫でありながら軽量で、肌触りが滑らかなだけでなく、伸縮性に優れたフィット感とウエストバンドで、どんな動きにも対応するようにデザインされている。
おすすめの組み合わせ：ルーズフィットのナイキ スポーツウェア トップ
クロップ丈のTシャツや、太ももの真ん中まであるオーバーサイズのTシャツは、フリース素材を使ったハイウエストやローウエストのスウェットパンツとすんなりマッチする。 ロング丈のスリムフィットTシャツをいつものジョガーパンツにインして、まとまりのあるスタイルを演出するのも良いし、ゆったりとしたTシャツと合わせて、リラックス感漂う気楽な着こなしを楽しむのも良いだろう。
2. おすすめのメンズスウェットパンツ
ナイキ スポーツウェア スウェットパンツといえば、幅広いアクティビティで活躍するアイテムだ。 ナイキ クラブ フリース パンツなら、軽いトレイルのハイキングから、街中でのちょっとした用事への切り替えも困らない。 外側は柔らかく滑らかな裏起毛素材が、優れた保温性を発揮してくれる。 このラインナップからは、クラシックなグレーのスウェットパンツも選ぶことができる。
アイコニックなナイキ エア スニーカーにインスパイアされた、ナイキ スポーツウェア エア シリーズは、いつもよりドレスアップしたいシーンにおすすめ。 オーバーサイズのスウェットシャツと組み合わせれば音楽業界のスターも認めるお気に入りのクールなスタイルが完成。Tシャツとベストを合わせて、リラックス感のあるアスレチックスタイルを演出するのも良い。
おすすめの組み合わせ：ナイキ スポーツウェア ライフスタイル トップ
モノトーンスタイルも良し、カラーやトーンをミックスして、カラフルなアンサンブルを楽しむのも良し。 半袖でも長袖でも、グラフィック入りでも無地でも、スタイルをまとめるのにぴったりのTシャツが豊富に見つかるはず。
3. おすすめのキッズスウェットパンツ
カラフルで多様なスタイルのジョガーパンツで、キッズが自分だけのスタイルを作る手助けをしよう。 休み時間に運動するときも、放課後に友だちの家でゲームをするときも、これらのスウェットパンツなら快適で、自己表現を試すためのベースとして最適だ。
滑らかな外側と柔らかい内側で知られるオリジナル素材のNike Club Fleeceで作られたNikeのスウェットパンツは、キッズの自由な動きをサポートしてくれる。 肌寒い日には、軽くて上質なフリース素材で作られた、シグネチャースタイルのNike Tech Fleeceシリーズがおすすめだ。 これらのパンツには、キッズが遊ぶときに必需品を収納できるように、ジッパー付きポケットが複数ついている。
Nike Icon Fleeceで作られたジョガーパンツは、さりげなく格上のスタイルを好むキッズに最適だ。 カジュアルすぎないフォルムは、家族とディナーに出かけるときにも、まとまりのある印象を与えてくれる。 もちろん、すばやく簡単に出し入れできるよう特別にデザインされたNike FlyEaseのサイドポケットは、ジッパーを気にすることなく小物を安全に収納可能だ。
おすすめの組み合わせ：ナイキ グラフィック Tシャツ
鮮やかなカラー、パターン、グラフィックが豊富に揃った存在感のあるシャツで、スタイルを完成させよう。 特に寒い日は、フリース裏地付きのジャケットを重ね着しよう。
4. サステナビリティを追求したスウェットパンツ
衣服を選ぶときに、サステナビリティを念頭に置いて作られているかどうかを重視する人は多い。 「サステナブル素材を使用」と表記されたNikeのスウェットパンツは、リサイクル繊維が50％以上使用されている。 （Nikeのアパレルで使用されているリサイクル繊維の詳細については、Nikeの「Move to Zero」ミッションの「影響の少ない素材」を参照）。
サステナブル素材で作られたスウェットパンツには、リサイクルポリエステルが使用され、ゆったりとしたボトムス、ビンテージスタイル、すっきりとしたカットなどのデザインがある。 人気のNike素材（Phoenix Fleece、Therma-FIT、Tech Fleece）で作られた数々のパンツには、サステナブル素材が使用されている。つまり、選択肢が豊富だということだ。
おすすめの組み合わせ：サステナビリティを念頭に置いて作られたNikeのトップス
体にフィットする長袖シャツ、クラシックなポロシャツ、ジム向けのジップアップなど、サステナブル素材を50％以上使用したアイテムで、個性を輝かせよう。 体にフィットするグラフィックTシャツから、オーバーサイズのグレーのスウェットシャツまで、きっとお気に入りが見つかるだろう。
文：コリン・ミラー