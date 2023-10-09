Nikeおすすめのスウェットパンツ

衣服を選ぶときに、サステナビリティを念頭に置いて作られているかどうかを重視する人は多い。 「サステナブル素材を使用」と表記されたNikeのスウェットパンツは、リサイクル繊維が50％以上使用されている。 （Nikeのアパレルで使用されているリサイクル繊維の詳細については、Nikeの「Move to Zero」ミッションの「影響の少ない素材」を参照）。

サステナブル素材で作られたスウェットパンツには、リサイクルポリエステルが使用され、ゆったりとしたボトムス、ビンテージスタイル、すっきりとしたカットなどのデザインがある。 人気のNike素材（Phoenix Fleece、Therma-FIT、Tech Fleece）で作られた数々のパンツには、サステナブル素材が使用されている。つまり、選択肢が豊富だということだ。

おすすめの組み合わせ：サステナビリティを念頭に置いて作られたNikeのトップス

体にフィットする長袖シャツ、クラシックなポロシャツ、ジム向けのジップアップなど、サステナブル素材を50％以上使用したアイテムで、個性を輝かせよう。 体にフィットするグラフィックTシャツから、オーバーサイズのグレーのスウェットシャツまで、きっとお気に入りが見つかるだろう。