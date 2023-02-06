NikeのオーバーサイズTシャツを着こなす

NikeのオーバーサイズTシャツを着こなそう
スタイリングのヒント
自信が持てるコーディネートのヒントをご紹介。
カジュアル、リラックス、クール。オーバーサイズのTシャツには、たくさんの魅力がある。
シルエットが大きめのトップスはパジャマ兼用の普段着にもなるし、丈の短いコンプレッションショートパンツを引き立たせてくれる。 ジムにぴったりなコーデは、シルエットが正反対のタイトなバイクショートパンツとの組み合わせ。ミニスカートやハイウエストのジーンズと合わせてドレスアップしてもいい。
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プラスサイズ、トールサイズ、プチサイズといったサイズを問わず、オーバーサイズのTシャツをスタイリッシュに着こなす秘訣がある。それはゆったりとした着心地の良さを意識し、コーデにリラックス感を取り入れること。 最重要なスタイリングの留意点は、組み合わせるアイテムの丈の長さを意識することだろう。
オーバーサイズTシャツとショートパンツは定番の組み合わせだが、Tシャツにすっぽり隠れてしまうほど短いボトムスは避けたい。 Tシャツの上にジャケットを羽織る場合は、上着のジッパーを閉めたときにTシャツの裾が下からはみ出すことのないよう、ジャケットに収まるサイズを選ぶ必要がある。
オーバーサイズのTシャツをおしゃれに着こなすため、簡単なコーデのアイデア5種を以下でチェックしよう。
オーバーサイズTシャツをスタイリッシュに着こなそう
コーデ1：オーバーサイズTシャツ + フレアレギンス + クラシックなスニーカー
カジュアルさとクールさが融合した、休日らしい気楽な組み合わせ。 目を引くカラーをまとったオーバーサイズTシャツに、すっきりとしたフレアレギンスを合わせたリラックススタイルだ。 ぴったりパンツのシルエットは、ゆったりしたTシャツとの相性がいい。足首のフレアが、最先端の印象をプラスする。 コーデをシンプルにまとめるため、デイブレイクのようなクラシックなシルエットのスニーカーを選ぼう。 ワッフルアウトソールのビンテージ感がポイント。気ままな午後の公園へのお出かけや、近所のお気に入りのカフェでのリモートワークに最適なコーディネートだ。
コーデ2：タイダイ柄のオーバーサイズTシャツ + テニススカート + エアマックス
タイダイ柄のオーバーサイズTシャツには、どんなコーデが相応しいのか？ 意外なアイテムがテニススカートだ。グラノーラミックスが似合いそうな、いかにもロサンゼルスらしいコーディネートになる。 オーバーサイズのTシャツを着こなすポイントは、とにかく窮屈さを感じさせずに互いを引き立たせるアイテムを見つけること。
リラックスしたムードにあふれたタイダイ柄のTシャツは、クラシックでスポーティーなスカートを引き立たせる。 意外性のあるコーデは、親しい仲間との集まりや午後のショッピングにもぴったりだ。 ファンキーな未来テイストのシューズを組み合わせれば、コントラストが鮮やかなスタイルになる。
コーデ3：オーバーサイズTシャツ + テンポ ショートパンツ + ダンク
手持ちのアイテムだけで、簡単にベストのコーデが組み立てられることもある。 近所やジムに出かけるときに着用するテンポ ショートパンツは、すでにおなじみのアイテム。 このショートパンツに、アイコニックなシューズをイメージした90年代風のオーバーサイズTシャツを組み合わせるだけで斬新な印象になる。 このスタイルを完成させるのが、定番のダンクだ。
コーデ4：オーバーサイズTシャツ + ジーンズ + エア フォース 1
オーバーサイズTシャツとジーンズの着こなしをマスターすることで、失敗しない堅実な組み合わせをシンプルに学べる。 丈が短めのルーズフィットのTシャツに、リラックス感のあるハイライズデニムと定番のエア フォース 1を合わせたクールなスタイル。 普段着の定番にふさわしいコーディネートだ。 レザージャケットを羽織れば、友人や恋人とのお出かけに最適。 上着をブレザーに替えると、オフィスに対応するシンプルなスタイルになる。
コーデ5：オーバーサイズTシャツ + バイクショートパンツ + ペガサス
ジムへ出かける前に気分を高めたい日は、ワークアウトスタイルをリフレッシュすると効果が絶大。 ランニングからスピンクラスやホットヨガのセッションまで、オーバーサイズのTシャツはあらゆるワークアウトに対応する。 定番のブラックや明るくポップなカラーを配したバイクショートパンツを選べば、快適でトレンドを押さえたスタイルにもなる。
最後にスポーティーなスニーカーを大胆にプラスすることで、体を動かす喜びを表現できるはず。 アスリートらしいスタイルにも、遊び心は必要だ。
文：エミリア・マッデン