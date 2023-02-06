NikeのオーバーサイズTシャツを着こなす

カジュアル、リラックス、クール。オーバーサイズのTシャツには、たくさんの魅力がある。

シルエットが大きめのトップスはパジャマ兼用の普段着にもなるし、丈の短いコンプレッションショートパンツを引き立たせてくれる。 ジムにぴったりなコーデは、シルエットが正反対のタイトなバイクショートパンツとの組み合わせ。ミニスカートやハイウエストのジーンズと合わせてドレスアップしてもいい。

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プラスサイズ、トールサイズ、プチサイズといったサイズを問わず、オーバーサイズのTシャツをスタイリッシュに着こなす秘訣がある。それはゆったりとした着心地の良さを意識し、コーデにリラックス感を取り入れること。 最重要なスタイリングの留意点は、組み合わせるアイテムの丈の長さを意識することだろう。

オーバーサイズTシャツとショートパンツは定番の組み合わせだが、Tシャツにすっぽり隠れてしまうほど短いボトムスは避けたい。 Tシャツの上にジャケットを羽織る場合は、上着のジッパーを閉めたときにTシャツの裾が下からはみ出すことのないよう、ジャケットに収まるサイズを選ぶ必要がある。

オーバーサイズのTシャツをおしゃれに着こなすため、簡単なコーデのアイデア5種を以下でチェックしよう。