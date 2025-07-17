ダンサーに喜ばれるNikeおすすめのギフト

ダンサーにおすすめのNikeのギフトアイディア9選
購入ガイド
ダンススタイルの好みにかかわらず、ダンス好きの友人や家族に贈って喜ばれるギフトをご紹介。
バレエ、タップダンス、ジャズダンスなど、ダンスを楽しむ人が身近にいるなら、 プレゼントには、ダンスアパレルのNikeコレクションや、ダンスに役立つギアがおすすめ。
このガイドを参考に、ダンサーに喜ばれるギフトを見つけよう。
1. セットアイテム
ブラとレギンスの組み合わせや、おそろいのパターンをあしらったタンクトップとハイウエストのショートパンツなど、Nikeのカラフルなセットアイテムは、身近なダンサーのコーディネートにぴったり。 滑らかな肌触りのInfinalonなどの素材を使用した様々なアイテムからピックアップしよう。
2. 体を包み込むようにフィットするタイツやレギンス
速乾性のタイツやレギンスを着用すれば、ジャンプ、スイング、ターン、ステップを快適に楽しめる。 やさしい着圧感でフィットするので快適な履き心地。また、Dri-FITテクノロジーが、肌から汗を逃がして蒸発を早める効果を発揮する。
3. 万能なスウェットパンツ
ふんわりしたナイキ スポーツウェア フリース ジョガーは、リサイタルやクラスが終わった後、衣装の上に重ねて着るのに最適。 ミッドウエストとハイウエストのスタイルがあり、幅広いカラーからダンスチームの衣装に合うものを選べる。
4. ゆったりしたシルエットのパーカー
ダンサーのもう一つのマストアイテムは、心地よく体に馴染むパーカー。 フリースジョガーと同じく、ナイキ スポーツウェア フリース パーカーも、抜群に柔らかいフリースの裏地を内側に装備。肌触りがふわふわで、この上ない保温性を発揮する。 さまざまな色合いのものから好みのスタイルを選ぼう。
5. チームのカラーに合わせたシュシュ
ダンサーにとって、ヘアタイやシュシュの役割は多岐にわたる。髪が顔にかかるのを防げるだけでなく、チームカラーをアピールすることも、衣装に印象をプラスすることもできるのだ。 つやのある大きめのシュシュ、しっかりフィットするバンド、大きなリボンなど、どれもさまざまな色合いやパターンのデザインから選べる。
6. ギアをすべて持ち運べるバックパック
シューズから衣装の上に着るウェア、また、財布や鍵、スマートフォンといった必需品まで、ダンサーのバッグにはたくさんのアイテムを収納するスペースが必要。Nikeはそんなニーズを満たすバックパックを取り揃えている。 最大容量が32リットルのものや、クラス終了後の仲間との気楽な集まりにぴったりな小型バックパックなどから、好みのスタイルを見つけよう。
7. 個性を添えるスポーツブラ
色鮮やかで大胆なパターン、画期的なカッティング、幅広いサポートレベルが特徴のナイキ インディ スポーツブラは、ダンサーにぴったりなアイテムだ。 ハイネックラインやレーサーバックデザイン、また、留め具の位置（前後）、パッド（内蔵タイプか取り外し可能タイプ）といったオプションから選べる。
8. ダンスの後に履くサンダルやスライド
風通しが良く、ゆとりのあるサンダルやスライドは、ダンスシューズから解放した足を伸ばし、空気に触れさせたいときにぴったりだ。 フリースの裏地を内側に配したスリッパ、Max Airユニットテクノロジー（高性能ランニングシューズにも使われるタイプ）を取り入れたスライド、気楽に履けるフリップフロップなどから選ぼう。
9. 自宅での筋トレギア
バレエ、ジャズダンス、ヒップホップ、タップダンスなど、どんなスタイルでも、ダンスはかなりの筋力や柔軟性が求められるスポーツ。そのため、自宅での筋トレに使えるギアも良い選択肢になるだろう。 ストレッチにも使えるレジスタンスバンド、硬くなった筋肉をほぐしてくれるリカバリーボールやフォームローラー、ストレッチの際に役立つヨガマットなどをチェックしよう。
文：ジュリア・サリバン