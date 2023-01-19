ジョガーはあか抜けないなどとはもう言わせない。 オーダーメイドのようなスリムフィットスタイルをお探しなら、Nike Tech Fleeceシリーズをチェック。上質なフリースを使用したスウェットパンツは、ふくらはぎ部分が先細りになるデザインだ。

すっきりとしたシルエットで裾がリブ仕様のこのジョガーは、パンツのようなスタイルでありながら快適な着用感のアイテムを探している人にぴったり。 軽いフリース素材が、かさばることなく暖かさと快適さを発揮する。 さらに、伸縮性のあるウエストバンドを備えているので、好みのフィット感に調節可能。

メンズ、ウィメンズ、キッズに対応するサイズ展開なので、家族全員でナイキ テック フリースのコーディネートが楽しめる。 リラックスした全身コーディネートを完成させたいなら、Nikeのフリースパーカーと合わせよう。

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