今おすすめのNikeメンズジョガーとウィメンズジョガー
購入ガイド
快適で、機能性と保温力に優れたNikeのジョガーは、普段着のカジュアルウェアとして最適。
ジョガーは世界共通の定番アイテム。 愛犬と散歩に出かける前にさっと着替えられるジョガーや、友人との外出時にも着用できるオーダーメイドのようなスリムフィットスタイルのジョガーなど、Nikeはあらゆるコーディネートに対応するアイテムを取り揃えている。
もちろん「ジョガー」というからには、ジョギングしたくなったときに着用することも可能だ。 メンズ用、ウィメンズ用のNikeの多様なジョガーから、ぴったりの1枚を選ぼう。
Nikeおすすめのメンズジョガーとウィメンズジョガー
1. オーダーメイドのようなスリムフィットスタイル：ナイキ テック フリース ジョガー
ジョガーはあか抜けないなどとはもう言わせない。 オーダーメイドのようなスリムフィットスタイルをお探しなら、Nike Tech Fleeceシリーズをチェック。上質なフリースを使用したスウェットパンツは、ふくらはぎ部分が先細りになるデザインだ。
すっきりとしたシルエットで裾がリブ仕様のこのジョガーは、パンツのようなスタイルでありながら快適な着用感のアイテムを探している人にぴったり。 軽いフリース素材が、かさばることなく暖かさと快適さを発揮する。 さらに、伸縮性のあるウエストバンドを備えているので、好みのフィット感に調節可能。
メンズ、ウィメンズ、キッズに対応するサイズ展開なので、家族全員でナイキ テック フリースのコーディネートが楽しめる。 リラックスした全身コーディネートを完成させたいなら、Nikeのフリースパーカーと合わせよう。
（関連記事：今おすすめのNikeフリースパーカー）
2. 心地よく快適：ナイキ クラブ フリース ジョガー
ナイキ スポーツウェア クラブ フリース ジョガーはカラーオプションが豊富。その理由は、このジョガーが1枚だけでは物足りなくなる定番アイテムだからだ。 柔らかく心地よい起毛フリース素材を使用しているので、くつろぎたいときに最適。
また、調節可能なドローコードと伸縮性のあるウエストバンドが、ゆったりとリラックスできるフィット感を提供する。 ゆとりのあるオープンタイプの裾や定番のリブ仕様の裾から、お気に入りの冬用スニーカーをアピールするのにぴったりのスタイルを選べる。
3. ワンランク上のユニークなスタイル：ナイキ フェニックス フリース ジョガー
Nikeのフリースジョガーは、一度履いたら脱ぎたくなくなるような着心地だ。 寒い時期に最適なウィメンズ向けのナイキ フェニックス フリース ジョガーは、コットンとポリエステルの混紡素材を使用。定番のコットンスウェットパンツにひとひねり加えたユニークなスタイルが豊富に揃う。
ハイウエストのスタイルや、裾が大胆に広がるワイドレッグパンツ、ゆったりとしたオーバーサイズスタイルなど、どれも標準的なジョガーとは異なるデザインだ。 ナイキ フェニックス フリース パンツは、さまざまなカラーやプリントをあしらったデザインがあり、同様に豊富なオプションから選べるパーカーやスウェットシャツと組み合わせれば、コーディネートが完成する。
4. 持続可能性に配慮：サステナブル素材を使用したNikeのジョガー
サステナブル素材を使用したNikeのジョガーは、持続可能性に配慮して製造された高品質なウェアを求めるアスリートに最適。 リサイクル素材またはオーガニック素材を50％以上使用している。
おすすめはNike Forwardシリーズのジョガー。ニードルパンチ加工で作られる極薄の多層構造素材を使用しており、従来のニットフリースより二酸化炭素排出量が平均75％少ない。 これはNikeの最新のアパレルイノベーションを代表する素材で、Nike Forwardコレクション最初のアイテムとなるジョガーとスウェットシャツのいずれにも使用されている。
5. アウトドアスタイル：Nike ACGジョガー
特に寒さの厳しい環境（雪が降る日のアウトドアの冒険など）で暖かさを保てるジョガーを探しているなら、悪天候に対応するよう設計された、Nike ACG（あらゆる環境に対応するギア）ジョガーをチェックしよう。 多くのスタイルは、速乾性を高めるNike Dri-FITテクノロジーや、温度調節機能を発揮するNike Therma-FITテクノロジーを搭載し、暖かくさらりとした状態をキープしてくれる。
暖かい空気を閉じ込めつつ湿気を逃がし、体をさらりとした状態にキープする抜群に柔らかい素材、Polartec®を使用したものもある。 このジョガーなら、軽量で通気性が高く、ずっと快適にトレイルを歩ける。
文：エミリー・ディヌッツオ