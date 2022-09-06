ハイキングがもたらすメリットをエキスパートが解説

ハイキングと聞くと、ただ森の中を歩くだけなのに大げさだと思う人もいるかもしれない。しかしハイキングには、いつもの近所の散歩を上回る心身へのメリットが期待できる。

その証拠に、2018年の『American Journal of Lifestyle Medicine』に掲載された研究では、医師が、健康管理のソリューションとしてハイキングを勧めるよう推奨。それによって身体活動のガイドラインを満たし、座りがちなライフスタイルに起因する健康障害が死亡率を高めることを防ぐ狙いがある。 これは、ハイキングによってただちに身体的な効用が得られるだけではなく、心血管疾患のリスク低減やストレスレベルの低下など、長期的な心と体の健康増進にもつながるためだ。

オステオパシー療法医のランド・マクレーンによると、ハイキングは、低強度の有酸素運動と考えられている。 低強度の運動は、強度の高い運動に比べて心肺機能への影響が少なく、筋肉への負担も少ない。 ただし、ハイキングは通常、その激しさによってカテゴリー分けされているので、タフな運動に挑みたくなれば、険しいトレイルを簡単に見つけることが可能だ。 簡単に言えば、強度が高ければ高いほど、体に与える影響も大きい。

「精力的なハイキングとともに、（完全な休息ではなく）非常に軽い運動で細胞の回復を促進する『アクティブリカバリー』としてのハイキングを組み合わせてみましょう」と、マクレーンは言う。

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ハイキングは、専門家の間では他の運動に比べて強度が低いと考えられているものの、他の運動と同じようにさまざまな健康上のメリットをもたらす。 また、筋肉や関節を守るために、ハイキングの前には適切なウォームアップと準備をしておくことが必要だと専門家は指摘する。

ここでは、ハイキングの後に得られるメリットについてご紹介しよう。