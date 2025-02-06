Nikeが提案する、アスリートのための快適コーデ6つのヒント
購入ガイド
一日中快適に過ごせるよう仕立てられたNikeの24.7コレクション。着回し力の高さでアクティブな生活に寄り添う。
機能性と普段使いできるデザイン、どちらも叶えるのが快適なアスレチックウェア。アクティブな生活を送るアスリートにはぴったりだ。 Nikeの24.7コレクションでは、シンプルで控えめながらも洗練された必須アイテムを厳選して提供。滑らかで柔らかなダブルニット素材のImpossiblySoftや、体の動きに合わせてぴったりフィットする柔軟なPerfectStretchといった革新的で快適な素材を使用している。
スマートで快適な理想のワードローブには、6つの必須条件が含まれる。これらを組み合わせればアクティブな生活にぴったりの、快適で洗練されたコーデを組めるのだ。
Nike 24.7コレクションから必須アイテムを選んだら、ここで紹介する6つの重要なヒントを参考に、アクティブなライフスタイルにぴったりの、快適で洗練されたコーディネートを組み立てよう。
1. カラーとバランスを考える
カラーとフィット感を工夫して、コーデを格上げしよう。 Nike 24.7コレクションのタンやチャコールといった万能なニュートラルカラーが、洗練されたスタイルを演出。 深みがありニュートラルな色合いのImpossiblySoft ハーフジップに、PerfectStretch チノパンツを合わせれば、バランスの取れた同系色スタイルが完成する。 さらに、全体のバランスを操ればメリハリも加わる。たとえばスリムフィットのトップスにワイドレッグパンツを、オーバーサイズのトップスにジャストフィットのジョガーパンツを合わせるなど。
コーデの仕上げには、ハイカットのスニーカー、丈の長いソックス、クロスボディバッグをチョイス。 洗練度をアップさせたければ、かっちりとしたジャケットやベストをプラス。
2. 着回し力を活用する
どんな場面にも合うワードローブづくりに必要なのは、あなたのハードな動きに対応するアイテムだ。 PerfectStretch ワイドレッグパンツやImpossiblySoft ジョガーなど、Nike 24.7コレクションの定番アイテムは、せわしない朝も、ゆったりとして過ごす夜にも違和感なく活躍する。 また、アイテムごとに異なる用途もチェック。オーダーメイドのようなボタンダウンシャツはコーデに洗練さを加え、軽量のパーカーは実用性を発揮する。 さまざまな素材やシルエットを組み合わせれば、ちょっとした外出やワークアウトからカジュアルな集まりへと、シームレスになじむコーデが実現する。 同系色のスニーカーやスポーティーなクロスボディバッグは、きちんと感をキープしながらコーデをまとめてくれるお助けアイテムだ。
3. セットアイテムを活用する
上下で揃えたセットアップは、在宅ワークや旅行、外出時にまず選びたい、アスリート向けの簡単コーデだ。24.7コレクションのImpossiblySoft クルーネック スウェットシャツにお揃いのジョガーをチョイス。統一感がありながらも、心地よいリラックスムードを放つ、洗練されたワントーンスタイルが完成する。 同系色のスニーカー、定番のベースボールキャップ、長方形フレームのサングラスで、スポーツウェアをグレードアップしよう。
4. かちっとしたアイテムを重ねる
ブラックのレギンスや快適なジョガーは、ワークアウトでもクラシックなスタイルでも活躍する、永遠の定番ファッションアイテム。 男性はNike 24.7コレクションのImpossiblySoft ハーフジップ、女性なら同コレクションのPerfectStretch ウーブンシャツと合わせれば、一気に魅力がアップするはず。 どんな外出にも準備万端で臨みたいなら、かっちりとしたジャケットを羽織るのも、上品さをうまく加えるコツ。キュートなカプリタイツと、ぴったりフィットするクロップ丈のTシャツと合わせるのが特におすすめだ。 仕上げにすっきりとした薄型のスニーカーとナイロン製のバッグを合わせて、タフで都会的な雰囲気を演出しよう。 このコーデはちょっとした用事や、スマート感のある装いが求められるカジュアルな集まりにぴったりだ。
5. ワイドレッグのパンツを選ぶ
ワイドレッグパンツが再び脚光を浴びるなか、24.7コレクションのPerfectStretch ワイドレッグパンツは、このトレンドを洗練させた一枚だ。 そう、スウェットパンツは最高のアクティブウェアだ。 しかしワイドレッグのパンツには、コーデのシルエットにノスタルジックな雰囲気を与えるという一面も。 大胆さをアップするには、プリント柄のタンクトップやトップスを合わせてコントラストを効かせ、伝統的なスニーカーとスポーティーなファニーパックで仕上げよう。 リラックス感のある快適さと洗練スタイルの絶妙なバランスが生まれ、カジュアルな外出に最適なコーデが完成する。
6. スニーカーを替えてみる
トレーニングウェアから普段着に変えるための一番簡単な方法のひとつは、シューズをパッと履き替えることだ。 高性能シューズをスエードの厚底スニーカーに交換すれば、全体的にスタイルをレベルアップできる。 仕上げに、オーバーサイズのウィンドブレーカーやトートバッグなどの実用的なアイテムを加えよう。