Nikeおすすめのウィメンズ向けオーバーサイズのスウェットシャツ

オーバーサイズで着こなすNikeおすすめのウィメンズ向けスウェットシャツ
購入ガイド
どんなニーズにもマッチして、スタイルが際立つオーバーサイズのスウェットシャツ5選。
完全なリラックスモード用の一着でも、カジュアルコーデの仕上げでも、オーバーサイズのNikeスウェットシャツなら暖かくて快適。 暖かい日のワークアウトには、ゆったりしたクォータージップ。寒い日には、保温性のある高機能素材のクルーネックがおすすめだ。
オーバーサイズのNikeスウェットシャツを5つの素材別にご紹介。ニーズに合わせて選ぼう。
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オーバーサイズで着こなすNikeおすすめのウィメンズ向けスウェットシャツ
1. ナイキ フェニックス フリース スウェットシャツ
おすすめ：肌寒い日
気温が下がってきて暖かいセーターが欲しくなったら、フリースに着目しよう。 ナイキ スポーツウェア フェニックス フリース スウェットシャツは、外側が滑らかで内側が肌触りの良い柔らかな起毛フリースを使用。 シルエットはボリューム感があり、裾と袖口には保温性をさらに高める幅広のリブを採用している。
ポロ襟のルーズクロップトップ、シームレスなネックラインの超オーバーサイズフィット、定番のパーカーなどのスタイルがある。 カラーも中間色のアースカラーから明るいピンクやグリーンまで豊富に揃っている。
2. ナイキ Dri-FIT スウェットシャツ
おすすめ：温暖な日のワークアウト
ワークアウトがヒートアップしても、速乾テクノロジーでいつでもクール。 Nike Dri-FIT素材には、体を涼しくさらりとした状態に保つ機能がある。スウェットシャツはゆったりフィットなので重ね着もしやすい。
フレンチテリー素材だから、たっぷりしたボリュームでも軽く感じる。 スタイルはクォータージップやフルジップアップ、定番トレーナー、ジッパー付きカンガルーポケットを備えたパーカーなどバラエティ豊か。
3. ナイキ Therma-FIT スウェットシャツ
おすすめ：寒い日のワークアウト
寒い中で運動するときに体温調節をサポートしてくれるのが、オーバーサイズのTherma-FIT スウェットシャツ。体から発せられる熱を閉じ込めながら、冷えを感じる前に汗を蒸発させることで体を暖かく保つ。
最先端の体温調節テクノロジーを体験したいのなら、Nike Therma-FIT ADVを選ぼう。上質な素材を使用し、アスリートの意見とボディマッピングをもとに作られている。 スタイルはショート丈のクルーネックや太もも丈のカバーアップなどがある。
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4. ナイキ ACG スウェットシャツ
おすすめ：アウトドア探索
暖かい着心地と抜群の耐久性を提供してくれるのが、オーバーサイズのパーカーとトレーナーだ。 ゆとりをプラスするドロップショルダーで、動きやすいシルエット。シリーズの多くはNike Therma-FIT素材を使用しており、気温が下がっても体を暖かくキープできる。
Nike All Conditions Gear（あらゆる状況に対応するギア、ACG）には、吹雪や岩山などの自然をイメージした模様があしらわれている。 サステナブル素材を75％以上使用しているため、大好きな自然環境の保護にも役立つ。
5. サステナビリティを追求したNikeのスウェットシャツ
リサイクル素材を50～75％以上使用したオーバーサイズのセーターには、"Tuff Knit" フリースやフレンチテリーなどのさまざまなスタイルがある。 無染色素材はナチュラルな雰囲気を醸し出す。シューズ製造工程で発生する廃棄物から作られたリサイクル素材のNike Grindをスウッシュロゴやドローコードチップに使用しているオーバーサイズのパーカーもある。
まったく新しいスタイルを求めているなら、Nike Forwardのオーバーサイズパーカーを選ぼう。 Nike Forwardは、従来のニット素材とは異なり、繊維を薄く重ねた特殊素材。二酸化炭素排出量を75％削減しながら、軽量で暖かく、柔らかい肌触りのパーカーに仕上がっている。
文：エミリア・ベントン