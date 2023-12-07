スキー＆スノーボード好きに贈りたいおすすめのギフト
購入ガイド
暖かい手袋やアフタースキーにぴったりのスウェットシャツなど、ゲレンデを満喫するための定番アイテムをご紹介。ウィンタースポーツ愛好家もきっと喜んでくれるはず。
スキーやスノーボードを楽しむ人は、かなりの数のギアを揃える必要がある。 でも、そんな彼らへのギフト選びは念入りに。 スタイリッシュなスキー板、頑丈なゴーグル、光沢を放つスノーボードは別にして、すでに持っているであろうギアを特定するのは難しいからだ。
雪上のスポーツを好む人へのギフト選びで最も無難なのは、基本アイテムを中心に考えること。 たとえば、ビーニーや手袋、インナーといった暖かさを保つための定番アイテムなら、気温の低い屋外で過ごす人は誰でも喜ぶだろう。
ここではスキーヤーやスノーボーダーへの贈り物におすすめのギアをご紹介。贈り物の相手がベテランのアスリートであれ、傾斜の緩いゲレンデで滑り始めた初心者であれ、ゲレンデできっと役立つだろう。
スキー＆スノーボード好きに贈りたいNikeおすすめのギフト6選
1. 足をさらりと暖かい状態にキープするスキーソックス
クッション性のあるクルーソックスは、山で長時間過ごす日の成功のカギを握るアイテムだ。 Nikeのソックスを1足（あるいは2足でも）プレゼントすれば、まず間違いはない。特に、スキーやスノーボードが好きな人にちょっとしたギフトを贈りたい場合にぴったりだ。
スキーソックスとして重宝するDri-FITコレクションから選ぼう。 足を暖かくさらりと快適な状態にキープしてくれるさまざまな速乾素材を使用したソックスなら、間違いなくゲレンデを滑る人に喜んでもらえるだろう。 さらに、かかとを包み込むデザインが、スキーブーツの中で足が滑るのを防いでくれる。
もっと気前よくプレゼントしたいなら、防寒スマートフォンケースや保温マグカップなどのスキー場で活躍するちょっとした他のアイテムを、ソックスとセットにして贈るといいだろう。
2. ゲレンデでもその他のシーンでも重宝するグローブ
雪山の冒険に対応する撥水性の高いナイロン素材のミトンや、アフタースキーや山の温泉を楽しむ際にぴったりのフリース手袋など、手を暖かく保てる手袋を贈れば喜んでもらえるに違いない。 保温性のあるインナーグローブや繰り返し使えるハンドウォーマーも一緒に贈ると、手をさらに暖かくキープできる。
3. あらゆるシーンで活躍するビーニー
スキー好きへのギフトに最適なのは、特に実用性の高いギアだ。 ゲレンデでもゲレンデ以外でも保温性を発揮する、心地よいニットのビーニーを贈ろう。 Nikeで取り揃えているビーニーは、どれもスタイリッシュで保温性が高い。そんなアクセサリーをもらえば、スキーやスノーボードを楽しむ人は、心尽くしの贈り物に感激するだろう。 どんなスタイルにもマッチするベーシックなカフビーニーから、寒さをものともしないクールなスタイルのタイダイ柄デザインまで、雪を楽しむすべての人にぴったりのビーニーを選べる。
4. 悪天候から守ってくれるスキーフード
スキー好きに贈るちょっとしたギフトを探しているなら、スキーフードがおすすめ。 冷たい冬の空気から首や顔を守るデザインで、天候の穏やかなときにはスカーフとしても使用できる。 Nikeのフードは伸縮性があり、風をブロックしながら湿気を逃がすので、ゲレンデで快適に過ごすのに最適だ。
5. 体温を閉じ込めるミッドレイヤー
スキーやスノーボードを楽しむ人なら誰でも重ね着がいかに重要かを知っている。Nike Therma-FITのウェアは、スタイルと機能性を兼ね備えたデザイン。ミッドレイヤーとして役立ち、ギフトにぴったりだ。 ゲレンデによく行く人には、快適なパーカーやトレーナー、ロングスリーブTシャツ、スウェットパンツやジョガーなど、寒い日に保温性を発揮するウェアがきっと重宝するだろう。
6. 保温性が高くさらりとした状態をキープするインナー
インナーを着用する主な目的は、肌から汗を逃がすこと。スキーヤーもスノーボーダーも、インナーを着ることで、何時間もの間、さらりとした暖かい状態を維持できる。 そうは言っても、山で一日を過ごした後のインナーは、通常、爽やかなままというわけにはいかない。 そのため、スキーやスノーボードを楽しむ人が数日スキー旅行に出かける際は、荷物にインナーを何枚か入れておく必要がある。 手持ちのインナーをさらに充実させるべく、ゲレンデでのアクティビティに対応するNikeのレギンスやタイツを贈ろう。
文：ダナ・レイ・スミス