スキー＆スノーボード好きに贈りたいおすすめのギフト

スキーやスノーボードを楽しむ人は、かなりの数のギアを揃える必要がある。 でも、そんな彼らへのギフト選びは念入りに。 スタイリッシュなスキー板、頑丈なゴーグル、光沢を放つスノーボードは別にして、すでに持っているであろうギアを特定するのは難しいからだ。

雪上のスポーツを好む人へのギフト選びで最も無難なのは、基本アイテムを中心に考えること。 たとえば、ビーニーや手袋、インナーといった暖かさを保つための定番アイテムなら、気温の低い屋外で過ごす人は誰でも喜ぶだろう。

ここではスキーヤーやスノーボーダーへの贈り物におすすめのギアをご紹介。贈り物の相手がベテランのアスリートであれ、傾斜の緩いゲレンデで滑り始めた初心者であれ、ゲレンデできっと役立つだろう。