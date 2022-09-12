Nikeおすすめのウィメンズヨガパンツ

今おすすめのNikeヨガパンツ7選
購入ガイド
快適な着用感で自由な動きをサポートする、Nikeおすすめのヨガパンツをご紹介。
クロウポーズにチャレンジするときも、お気に入りのテレビ番組をまとめて見るときも大活躍。伸縮性に優れ、柔らかく快適な着用感のウェアがお好みなら、ヨガパンツは必須のアイテムだ。 Nikeのヨガパンツには、動きを妨げず、心地よい肌触りの素材がもれなく使用されている。まくれたり、ずれたりといった心配もない。
フィット感、アクティビティ、素材の好みに合わせて、自分にぴったりのNikeヨガパンツを見つけよう。
1.快適さを追求：ナイキ ヨガ ラックス ハイウエスト レギンス
Nike Infinalon素材を使用したNike Luxeシリーズのアイテム。優しい着圧感を発揮し、肌触りが柔らかいデザインだ。
主な特徴：
- 締めつけ感のないウエストバンドで腹部を快適にサポート
- ウエストバンドに隠しポケットを配置
- Nike Dri-FITテクノロジーが体から汗を逃がす機能を発揮
- 薄くても透けることのないNike Infinalon素材で、動きを妨げずに体を包み込むデザイン
（関連記事：安心してスクワットができるレギンスの見つけ方）
2.ハイライズのデザイン：ナイキ ヨガ Dri-FIT ハイウエスト 7/8 レギンス
体を広範囲にカバーしてくれるウェアがお好みのヨガ愛好家には、ナイキ ヨガ Dri-FIT ハイウエスト 7/8 レギンスがおすすめ。 サポート性と伸縮性に優れた素材を使用し、どんな動きにもシームレスに対応する。
主な特徴：
- Nike Dri-FITテクノロジーが汗をコントロール
- ハイウエストのデザインでしっかりカバー
- 後ろがわずかに「V」字型になった独特なデザイン
- スマートフォンを収納できる大型ポケットをウエストバンドの内側に配置
（関連記事：今買うべき、Nikeおすすめのハイネックスポーツブラ）
3.ミッドライズのデザイン：ナイキ ワン ラックス ミッドライズ レギンス
Nike Luxe素材とNike Dri-FIT素材を取り入れたナイキ ワン ラックス ミッドライズ レギンスは、さらりと快適な状態をキープしてくれる。ホットヨガのセッションにも、クラスの後の用事にも対応するアイテムだ。
主な特徴：
- シルクのように柔らかいNike One Luxe繊維が、肌に心地よくフィット
- 貴重品の収納に便利な隠しポケットを複数配置
- Nike Dri-FITテクノロジーが通気性を発揮
4.ゆったりとしたカジュアルなスタイル：ナイキ ヨガ ラックス Dri-FIT ジョガーパンツ
これもNike LuxeとNike Dri-FITの素材を組み合わせたアイテム。ゆったりとしたスタイルを好む人には、ナイキ ヨガ ラックス Dri-FIT ジョガーパンツが最適だ。 ルーズフィットでありながら、ずれることなくフィットする。 ヨガクラスの間に何度もレギンスの位置を調整している人は、このジョガーを検討してみよう。
主な特徴：
- 滑らかで心地よい肌触りのNike One Luxe素材を使用
- ドローコード付きの伸縮性ウエストバンドと、同じく伸縮性の高い裾でパンツのずれを防止
- Nike Dri-FIT素材を使用
- サイドポケットを装備
（関連記事：Nikeおすすめのヨガマット）
5.寒い日に対応：ナイキ ヨガ Therma-FIT ハイライズ フリース ジョガー
肌寒い部屋でヨガをするときも、保温性の高いゆったりとしたパンツを履いてくつろぎたいときも、ナイキ ヨガ Therma-FIT ハイライズ フリース ジョガーなら快適に過ごせる。
主な特徴：
- 伸縮性のある調節可能なウエストバンドを備えたハイライズのシルエット
- Nike Therma-FITテクノロジーが、体の熱を閉じ込めて保温性を発揮
- 裾でパンツのずれを防止
6.短めのデザイン：ナイキ ヨガ ラックス クロップド フリース パンツ
ゆったりしたストレートレッグデザインがお好みなら、ナイキ ヨガ ラックス クロップド フリース パンツがおすすめ。
主な特徴：
- とろけるように滑らかな肌触りのNike One Luxe素材を使用
- ゆったりとフィットするデザインで、脚部分に十分な通気性を確保
- リブ仕様のウエストバンドを備えたミッドライズのシルエットで、体を曲げ伸ばしした際もしっかりカバー
7.しっかりフィットするデザイン：ナイキ ヨガ Dri-FIT ラックス ハイウエスト 7/8 カラーブロック レギンス
足裏に引っかけて着用できるトレンカタイプがずれを防止。ナイキ ヨガ Dri-FIT ラックス ハイウエスト 7/8 カラーブロック レギンスは、フローに集中して取り組みたいヨガ愛好家におすすめ。 ヨガクラス以外で着用するときは、足裏に引っかけずに足首で折り曲げ、カジュアルに着こなすこともできる。
主な特徴：
- かかとが開いたデザインで、サポート性と動きやすさが向上
- 優しい着圧感と抜群に柔らかい肌触りのNike Luxe素材を使用
- Nike Dri-FITテクノロジーが、肌から汗を逃がす機能を発揮
- ハイライズのデザイン
- スクワットテストに合格した透けない素材を使用
文：ジュリア・サリバン