職場にぴったりのスウェットスタイル

職場に適したNikeジョガーパンツのスタイリング方法
スタイリングのヒント
快適でありながらプロフェッショナルに、ジョガーパンツの着こなしを楽しもう。
もしあなたが在宅で仕事をしているのなら、仕事中に着る服装は、ソファで本を読んでいるときに着る服装とほとんど変わらないかもしれない。 映画鑑賞の夜には今でもお気に入りの大学時代のトレーナーを着て、大きな会議の日には勝負ジャケットを着ていくという人もいるだろうが、それらの中間に位置するアイテムこそが、一日のあらゆる場面で万能に活躍する。 そこで、ジョガーパンツの出番だ。
ジョガーパンツを職場用にスタイリングするのは難しく聞こえるかもしれないが、試してみる価値は十分ある。 ノートPCを持ち込んで喫茶店で数時間仕事するときも、同僚とランチするときも、適切なジョガーパンツならジーンズの立派な（そして快適な）代わりとなるのだ。
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大切なポイントは、オーダーメイドのようなフィット感と上質なデザインのジョガーパンツを見つけること。いかにもベッドから出てきたばかりのような雰囲気を払拭し、会議に挑む準備を万端にするための小さなヒントがここに隠されている。 スタイリングの際は、職場や関わるイベントでいつも重宝しているトップスやジャケット、スニーカーと合わせてみよう。 ボタンダウンのトップスや清潔感あふれる白いスニーカーは、コーディネートをまとめるのに大いに役立つ。
職場に適したジョガーパンツのスタイリング方法
1.コーデュロイフリースのジョガーパンツ、ポロシャツ、エア マックス シューズの組み合わせ
ジョガーパンツのようなカジュアルなアイテムをドレスアップするときは、選ぶ素材にすべてがかかっているといっても過言ではない。 コーデュロイフリースのジョガーパンツなら、職場でも上品さを発揮する。同僚との日常的なミーティングにも、午後にカフェでひと仕事したいときにも十分通用するアイテムだ。 ポロシャツやオーバーサイズのボタンダウンと合わせたら、よりお洒落な雰囲気になるだろう。 トープのようなニュートラルカラーのスニーカーで仕上げれば完璧だ。
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2.カーゴジョガーパンツとコーデュロイジャケットの組み合わせ
カジュアルなオフィス環境（または在宅勤務）であれば、スウェットでもかまわない。 職場に適したジョガーパンツをスタイリングする際は、ディテールがすべてであることを忘れないでおこう。 こうしたカーゴスタイルのパンツは見るからに快適そうだが、幅広のアンクルバンドやフラップポケットを追加することで、勤務時間外と勤務時間中とのギャップを埋めることができる。 コーデュロイコートなど、肌触りの良い素材のジャケットと組み合わせるのもおすすめだ。
3.テック フリース ジョガーパンツとワッフル ワン スニーカーとの組み合わせ
職場に適したジョガーパンツの中から、自分に合った快適な一着を見つけよう。 ナイキ テック フリース ジョガーパンツは、ツートーンスタイルを含む12種類以上のカラーを取り揃えているので、 目的に合わせたコーディネートも簡単に作れる。たとえば、頭からつま先までレッドで揃える人もいるかもしれない。 ジッパー付きポケットを備え、太もも周りはゆったりとしたフィット感のデザイン。ロングスリーブTシャツやワッフル ワン スニーカーなど、シンプルでありながらワンランク上の日常アイテムとも簡単にスタイリングできる。
4.スポーツ ワイドレッグ スウェットとエア フォース 1 スニーカー
頼りになるジョガーパンツを、ズボンの形を模したワイドレッグのスウェットパンツに替えてみよう。 柔らかく伸縮性のある質感のパンツは、ウールのブレザーやテーラードジャケット、やや重厚感のあるなめらかなボンバージャケットともよく合う。 オフィスや同僚と会うときにスウェットパンツではちょっと不安という場合は、このオーバーサイズのベロアパンツを試してみるといい。 足元はすっきりとした白のスニーカーで仕上げよう。
5.ハイウエストのスウェットパンツとすっきりしたジャケットの組み合わせ
多忙なスケジュールで生活していると、その日の最後の会議からワークアウトクラスまで大慌てで駆けつけなければいけない日もある。 そんなときは、ワークアウトギアを着用して、いつでも準備OKの状態にしておけば、すべてが楽になる。 ハイウエストカーブスウェットパンツは、スパンデックスショートパンツやレギンスの上に簡単に重ねられるので、ワークアウトの準備をさりげなく終えられる。 ステートメントジャケットは、汗をかく日のおしゃれに必要不可欠なアイテム。おまけに、ワークアウトが終わってからもさっと羽織ることができる。
文：エミリア・マッデン