職場にぴったりのスウェットスタイル

もしあなたが在宅で仕事をしているのなら、仕事中に着る服装は、ソファで本を読んでいるときに着る服装とほとんど変わらないかもしれない。 映画鑑賞の夜には今でもお気に入りの大学時代のトレーナーを着て、大きな会議の日には勝負ジャケットを着ていくという人もいるだろうが、それらの中間に位置するアイテムこそが、一日のあらゆる場面で万能に活躍する。 そこで、ジョガーパンツの出番だ。

ジョガーパンツを職場用にスタイリングするのは難しく聞こえるかもしれないが、試してみる価値は十分ある。 ノートPCを持ち込んで喫茶店で数時間仕事するときも、同僚とランチするときも、適切なジョガーパンツならジーンズの立派な（そして快適な）代わりとなるのだ。

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大切なポイントは、オーダーメイドのようなフィット感と上質なデザインのジョガーパンツを見つけること。いかにもベッドから出てきたばかりのような雰囲気を払拭し、会議に挑む準備を万端にするための小さなヒントがここに隠されている。 スタイリングの際は、職場や関わるイベントでいつも重宝しているトップスやジャケット、スニーカーと合わせてみよう。 ボタンダウンのトップスや清潔感あふれる白いスニーカーは、コーディネートをまとめるのに大いに役立つ。