ナイキおすすめの単色コーデをチェック

Nikeおすすめのワンカラーコーデ用のアイテムをチェック
スタイリングのヒント
カラーをそろえて、ジムの中でも外でも大胆なスタイルをアピール。
スタイリングが簡単で、存在感を放てるワンカラーコーディネート。 時間がないときや、手持ちのアイテムではコーデのアイデアが尽きてしまった場合でも、同系色のアイテムを組み合わせれば、テクスチャーやシルエットといった他の要素を工夫して簡単にコーディネートできる。
ジム用でもオフィス用でも、Nikeは、さまざまなカラーの単色コーディネート作りに役立つアイテムを幅広く取りそろえている。どれも、リラックス感あふれるスタイルだ。
Nikeの定番アイテムでワンカラーコーデにチャレンジする簡単な方法をチェックしよう。
1. 同色のスポーツブラとレギンス
同じ色のスポーツブラとミッドウエストかハイウエストのレギンスを組み合わせたコーデなら、ワークアウトでも改めてファッションを楽しめる。 カラーの魅力を最大限引き出すために、胸郭の下までカバーするブラを選ぼう。カバー範囲が広いほど、より快活な印象になる。
2. 同色のパーカーとスウェットパンツ
スウェットはセットアイテムとして快適に着こなせるが、ブラックやグレーで上下を合わせたスタイルではパンチに欠ける。 カラーの価値を引き出すには、キャニオンラストのような落ち着いたピンクのワンカラーコーデなど、意外性のあるスタイルがおすすめだ。
Nike Solo Swooshのフリースアイテムは豊富なカラーで展開しているので、自分に合うものを選びやすい。
3. 同色のスウェットシャツとスウェットパンツ
ゆったりとしたリラックス感のあるスタイルや、抜群のフィット感でヨガに最適なスタイルなど、多種多様なシルエットを試してみよう。 Nike Phoenix Fleeceのワイドレッグシルエットのスウェットパンツは、ビンテージ風のカジュアルスタイル。 オーバーサイズのスウェットシャツと組み合わせると、リラックス感のあるクールな印象に仕上がる。休日のモデルや育児に忙しい人をはじめ、速攻で疲れを癒したい人に向けてデザインされたアイテムだ。
4. 同色のトラックジャケットとトラックパンツ
ワンカラーコーディネートでは、カラーで際立たせることも、ニュートラルカラーのような控えめの色合いで落ち着いた印象に仕上げることも可能だ。 特に爽やかなスタイルがお好みなら、全体をホワイトでコーディネートしてみよう。 また、このスタイルはアイテムの組み合わせによって魅力を引き立たせることもできる。 たとえば存在感のあるアクセサリー、きゃしゃな2連ネックレス、フレームが太めのサングラスなどを合わせてスタイルを完成させよう。
オールホワイトのスタイルに仕上げたいなら、 ナイキ エア フォース 1など、純白のスニーカーをチェックしよう。
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5. 同色のテニスドレスとシューズ
コートで色鮮やかに目立とう。 テニスドレスなら上下でカラーが揃う。 同じ色合いのスニーカーを選んでスタイルを完成させよう。
さらに、Nike Repelのジャケットなど、軽量で防水加工を施したジャケットを羽織ってもいい。 雨の予報が出ている日に便利で、コーディネートをさらに際立たせてくれる。
6. 同色のフェイクファージャケットとパンツ
鮮やかなマゼンタのカラーで彩られた、抜群に柔らかく快適なフェイクファーのジャケットなら、地味な印象にはならないだろう。 これをワンカラーコーデの主役にして、同じ色合いのナイキ ワン レギンスと組み合わせたスタイルは、誰の目にも留まるはずだ。
7. ボンバージャケット、スウェットシャツ、パンツの組み合わせ
ニュートラルカラーの控えめなコーディネートに深みを持たせたいなら、高度なテクスチャード加工を施したアイテムがおすすめ。 サステナブル素材の代表格であるNike Forwardを使用したパーカーとパンツは、リサイクルポリエステルを50％以上使用。 ゆったりとしたスタイルが洗練を感じさせるうえ、環境に優しいのもポイントだ。
文：リア・メルビー・クリントン