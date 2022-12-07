Nikeクロップトップを着こなす5通りのスタイル

クロップトップの汎用性は侮れない。 おへその上まで丈を縮めたクロップトップのシルエットは、着こなしやシーンが限定されないことから人気が高まっている。

クロップトップはTシャツやスポーツブラよりもキレイめな場合が多いが、柔らかいコットンやストレッチ素材で作られているため着心地は抜群だ。 ここ数年、ハイウエストのボトムスの台頭により、クロップトップはジムだけでなく、職場でも使えるキーアイテムとなっている。 ワークアウト中は伸縮性のあるランニングタイツやバイクショートパンツと合わせ、ワークアウトが終わったら次の予定に合うジーンズやパンツに着替えることも可能だ。