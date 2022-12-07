Nikeクロップトップを着こなす5通りのスタイル
スタイリングのヒント
家でのんびりしている時も、ワークアウトのクラスでも、クロップトップをスタイリングする方法はいくらでもある。
クロップトップの汎用性は侮れない。 おへその上まで丈を縮めたクロップトップのシルエットは、着こなしやシーンが限定されないことから人気が高まっている。
クロップトップはTシャツやスポーツブラよりもキレイめな場合が多いが、柔らかいコットンやストレッチ素材で作られているため着心地は抜群だ。 ここ数年、ハイウエストのボトムスの台頭により、クロップトップはジムだけでなく、職場でも使えるキーアイテムとなっている。 ワークアウト中は伸縮性のあるランニングタイツやバイクショートパンツと合わせ、ワークアウトが終わったら次の予定に合うジーンズやパンツに着替えることも可能だ。
クロップトップのデザインは、どれも同じというわけではない。 アクティビティや行き先によって、ゆったりとしたリラックススタイルか、タイトでぴったりとしたスタイルかクロップトップのスタイリングを考えることになる。 これからクロップトップを買い足す人も、初めて買う人も、あなたのスタイルにインスピレーションを与えてくれる5つのおすすめコーデをご紹介しよう。
1. タートルネックのクロップトップとハイウエストのショートパンツのコーデ
画像引用元：ポーシャ・エリス
ハイネックのクロップトップを選ぶのは抵抗があるかもしれないが、意外なプロポーションに挑戦することで洗練されたバランスが生まれる。 スマートさとスポーティさを併せ持ったタートルネックのクロップトップは、ハイウエストのショートパンツにぴったりの定番アイテムだ。 このモノクロのコーデは滑らかなジッパー、コントラストの効いたパイピング、そしてヴェイパーマックスのような存在感のあるスニーカーなどのデザインに視線を引き付ける。 クロップトップのジップネックのデザインは、着脱しやすいだけでなく、好みに応じて首元を少し見せることもできる。
2. フィット感のあるクロップトップとルーズなスウェットのコーデ
画像引用元：ニア・シモーン
自宅で柔らかいコットンのスウェットを着てくつろぐときなど、カジュアルに過ごしたい日もあるはず。 そんなリラックスした日には、ニュートラルな色合いのミックスアンドマッチコーデで洗練された雰囲気を演出しよう。さほど肩肘を張らなくてもスタイリングには失敗しない。 少しストレッチの効いたぴったりしたトップスなら、スウェットのゆるいフィット感とバランスがとれる上、ソファで横になったり、家の近所でちょっとした用事を済ませたりするときにも快適に過ごせる。 また、楽ちんでかわいいコーデを目指すなら、ぴったりしたシルエットの着心地の良いクロップトップを合わせてみてほしい。
友人とのブランチや用事でお出かけするなら、白いナイキ ブレーザー シューズと機能的なトップハンドルトート、そして大ぶりのジュエリーをプラスすれば、クールでありながらさりげない輝きを放つスタイルとなる。
3. オーバーサイズのクロップトップとレギンスのコーデ
画像引用元：ディヤーニ・ベラ
バランスとフィット感をポイントにするなら、リラックス感のあるものに、対照的なぴったりしたシルエットのものを合わせると間違いがない。
レギンスはジムに行くときの定番アイテムだが、汗をかく場面以外でも、もう少しストリート感のあるゆったりとしたシルエットのクロップトップと合わせてみよう。 裾が短いので、リラックスしたジム用Tシャツとは違い、肌をちらっと見せつつもお腹をある程度カバーしてくれる。 クロップトップを敬遠しがちな方にも挑戦しやすい初心者向けコーデだ。
よりカジュアルな印象にしたい場合は、ツートンカラーのスニーカーと、ブランチから用事まで対応できるトートバッグを合わせてみてほしい。
4. ラップクロップトップとハイウエストのバイクショートパンツのコーデ
画像引用元：ポーシャ・エリス
クロップトップはアスリージャーコーデのためにとっておきたいという方も、胸元にひねりを加えたラップタイプのように、意外性のあるデザインのシルエットならスタイルに差をつけられる。
同系色のバイクショートパンツ、さらに靴まで揃えたカラフルなコーデは、あっという間にスタイルを引き締めてくれる。 このカラフルな組み合わせをまとめる上でもう少し身体をカバーしたいなら、オーバーサイズのボタンダウンを重ね着してみよう。 よりフォーマルな雰囲気にドレスアップしながら、肌を守る薄手のレイヤーの役割も果たしてくれる。
5. ヨガクロップトップとレギンスのコーデ
画像引用元：ナオミ・ハッチンソン
クロップトップとお揃いのレギンスで、ストレッチや運動の準備は万全。 ヨガのような負荷の少ないワークアウトでは、クロップトップはレギンスやショートパンツと合わせて1枚で着たり、ウォームアップ中はその上からジャケットや長袖のトップスを羽織ったり、といった着方ができる。 このワークアウトウェアは、ツートンカラーとコントラストの効いたステッチでレッスン中は注目の的になること間違いなし。レッスン後にコーヒーを買いに行くのにもぴったりだ。
文：エミリア・マッデン