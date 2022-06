Los mejores consejos para empezar a hacer running

Muchas personas empiezan en el running con mucho entusiasmo y suelen intentar correr muy lejos o demasiado rápido desde el primer momento. Sin embargo, hay que ir paso a paso, en todos los sentidos. La entrenadora de running certificada por la RRCA Ludgina Dieujuste afirma: "El cuerpo necesita tiempo para adaptarse y es algo normal". Esforzarse demasiado desde el principio es una receta infalible para las lesiones o el sobreentrenamiento.

CONTENIDO RELACIONADO: Qué es el síndrome del sobreentrenamiento y cómo evitarlo

Te recomendamos seguir un enfoque más lento y constante. La comunidad de entrenadores de running afirma que así llegarás más lejos y más rápido en tu ciclo de entrenamiento. Según Dieujuste: "Mejorar poco a poco es fundamental para tener éxito en el running". Al empezar a un ritmo más lento, podrás trabajar en aumentar la resistencia, la paciencia y la disciplina. Así, las articulaciones, los tendones y los huesos podrán adaptarse. También tendrás tiempo para perfeccionar la postura y la respiración al correr.

Además, es más probable que sientas que lo has hecho bien cuando controlas el ritmo y la distancia y, si sientes que lo has logrado, seguramente querrás seguir con tu rutina de running. Por otro lado, esforzarse demasiado antes de tiempo puede hacer que sientas que no puedes más y que el running no encaja en tu estilo de vida, según nos comenta Dieujuste.

La experta recomienda empezar corriendo 2 o 3 sesiones de entre 15 y 30 minutos a la semana con un día libre entre cada entrenamiento. Divide las sesiones en intervalos que intercalen tramos caminando y el running. Más adelante te contamos cómo hacerlo.