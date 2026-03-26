Los mejores consejos para empezar a hacer running

Cómo iniciarse en el running: guía para principiantes
Actividad
Tanto si acabas de empezar a hacer running como si quieres retomar la costumbre, esta guía te ayudará a empezar a correr de forma segura con consejos para principiantes, un plan sencillo con el método de correr y caminar, consejos sobre la equipación y estrategias de entrenadores para motivarse.
Correr es una de las formas más sencillas de mejorar la salud cardiovascular, fortalecer los músculos y promover la salud mental. Pero si nunca has hecho running, tal vez no sepas por dónde empezar. Esta guía para principiantes explica cómo iniciarse en el running de forma segura, desarrollar resistencia y mantener la constancia, aunque nunca hayas corrido antes.
Antes de comenzar un programa de running, es importante consultar a un profesional médico, sobre todo si tienes dudas o algún problema de salud preexistente. Deja de correr y acude al médico si notas dolor en el pecho, dificultades respiratorias graves o dolor articular que empeora mientras corres.
En pocas palabras: cómo empezar con el running
- Evalúa tu estado físico
- Ponte objetivos realistas
- Elige la equipación
- Camina y corre a intervalos
- Calendario: 3 días a la semana
- Calentar
- Enfriar
- Descanso y recuperación
Evalúa tu estado físico
Antes de calzarte las zapatillas, reflexiona sobre tu historial físico y cuánta actividad realizas diariamente. "Mucha gente se considera principiante sin serlo", afirma la entrenadora Kristen Hislop, AFAA CPT, USAT nivel 1. Aunque nunca hayas practicado running, tal vez hagas entrenamientos de fuerza con regularidad o quizá hicieras deporte en el instituto. Es importante tener en cuenta tu estado físico actual para saber por dónde empezar y a qué ritmo progresar.
"Creo que el mayor error que comete la gente en esta fase es engañarse a sí misma y al entrenador respecto a su punto de partida", afirma Channing Muller, entrenadora de running certificada por la RRCA.
Ponte objetivos realistas
El siguiente paso es establecer tus objetivos. "Creo que lo más importante es fijarse unas expectativas realistas" afirma Doug Guthrie, entrenador certificado USAT nivel 1 y US Masters. "La gente sobreestima sus capacidades a corto plazo y las subestima a largo plazo".
Empieza poco a poco. Uno de los mayores riesgos para quienes se inician en el running es intentar hacer demasiado en muy poco tiempo, lo que puede provocar agotamiento e incluso lesiones". "Si estás empezando, pasar de cero a 13,1 es una carga excesiva", explica Hislop. Recomienda empezar con un objetivo ajustado a tu estilo de vida actual. De este modo, es más probable que llegues a valorar la actividad.
Consejo: al ponerte objetivos, no te compares con otros runners. "No caigas en la trampa de las comparaciones. Recuerda que todas las personas fueron principiantes en algún momento", añade Muller.
Elige tu equipación
Es importante contar con la equipación adecuada para iniciarte con éxito en el running. Pero no hace falta que lo compres todo de golpe. "Es mejor no complicarse, sobre todo si acabas de empezar", afirma Guthrie.
¿Qué es imprescindible y qué no?
¿Cómo saber lo que necesitas? El consejo de Muller es centrarse en aquello que va a estar en contacto directo con tu cuerpo. Por ejemplo, unas zapatillas de running, un sujetador deportivo de alto impacto en el caso de las mujeres y unos pantalones cortos de compresión.
A la hora de elegir las zapatillas adecuadas, todos nuestros expertos recomiendan ir a una tienda de running. Allí observarán cómo caminas y, según tu pronación, te recomendarán diferentes modelos de zapatillas (por ejemplo, neutras o de estabilidad). Camina por la tienda con las zapatillas puestas (o corre si disponen de una cinta) para elegir las que te resulten más cómodas.
Consejo: Hislop recomienda ir a comprar zapatillas de running al final del día, cuando tienes los pies hinchados. "Si te aprietan al final del día, sin duda también te apretarán cuando salgas a correr".
También es recomendable adquirir un reloj con GPS o descargar una aplicación de running para monitorizar el ritmo y la distancia. La Nike Run Club App (NRC) cuenta con funciones adicionales, como audioguías para correr y programas de entrenamiento, que te ayudarán a afrontar tu primera sesión de running.
El resto de la equipación dependerá de tus preferencias, del clima y de lo que te resulte más cómodo. Unas gafas de sol, una gorra, crema solar y productos antirrozaduras pueden hacer que el running sea mucho más agradable, especialmente en los días calurosos y soleados. Si corres con frío o lluvia, tal vez necesites unos guantes o un impermeable. También podrías comprar un chaleco de hidratación, una botella de agua o geles.
Camina y corre a intervalos
Un buen punto de partida para los principiantes es el método Run-Walk-Run®, popularizado por el corredor olímpico Jeff Galloway. "Suelo empezar con este método, porque es la manera más fácil de avanzar con el menor impacto sobre el cuerpo", explica Hislop.
Se trata de caminar y correr alternativamente durante el entrenamiento, a intervalos específicos. El tiempo que dediques a cada actividad dependerá de tu estado físico.
Programa de entrenamiento Ponte en marcha de 4 semanas
Si estás deseando empezar con el running, es muy importante que lo hagas de la forma correcta. Cuando llegues a la línea de salida, necesitarás planificación orientativa, motivación e inspiración. Recupera tu forma física gradualmente con este programa de 4 semanas del Global Head Coach de Nike Running, Coach Bennett. Su larga trayectoria como atleta y entrenadora ha motivado a runners a nivel local y nacional a perseguir sus sueños sin importar su grado de experiencia.
Este programa se ha diseñado para ayudarte a empezar con el running o a retomarlo. No se trata de minutos ni de metros. El objetivo es disfrutar con el running y celebrar los logros que consigas por el camino. Así, seguirás volviendo a la línea de salida. El coach Bennett te entrenará, te guiará, te motivará e inspirará todo el rato.
- 4 semanas
- 3 sesiones a la semana (con una cuarta sesión opcional)
- Sesiones basadas en la duración
- Ideales para: principiantes o para quienes retoman el running
Empezar con el running
Fija objetivos y mantén la motivación con un programa de entrenamiento de Nike. La forma más fácil de empezar a moverse con regularidad es trabajar para lograr un objetivo, y tenemos uno adecuado para ti. Tanto si estás empezando con el running como si vuelves tras un parón, hemos creado un programa para ti: Ponte en marcha, 5 km, 10 km, Media maratón y Maratón.
Cómo calentar antes de correr
Un componente muy importante del entrenamiento es el calentamiento, que eleva la frecuencia cardiaca y prepara el cuerpo para correr. Antes de salir a la calle, dedica al menos cinco minutos a calentar para aumentar el rendimiento y prevenir lesiones.
Durante el calentamiento, céntrate en el estiramiento dinámico, que implica realizar una amplitud total de movimiento, a diferencia del estático, que consiste en mantener un estiramiento durante un período de tiempo al llegar al final de la amplitud de movimiento.
El calentamiento dinámico incluye movimientos como zancadas caminando, sentadillas, estiramientos de los isquiotibiales y saltos con rodillas altas. Selecciona unos cuantos movimientos que activen diferentes articulaciones y extremidades. A continuación se muestra un ejemplo de rutina de calentamiento de Hislop.
Ejemplo de calentamiento dinámico
- Balanceo de piernas: agárrate a un objeto estable. Apóyate en un solo pie y balancea la otra pierna de un lado a otro 10 veces. Después, balancea la misma pierna de delante a atrás 10 veces. Haz lo mismo con la otra pierna.
- Aperturas de cadera: de pie, levanta una pierna por delante del cuerpo, con la rodilla doblada en un ángulo de 90 grados. Gira la pierna hacia un lado lo máximo que puedas. Después, bájala. Repítelo de 6 a 8 veces con cada pierna.
- Andar sobre los talones: camina con los dedos de los pies flexionados hacia arriba, intentando que el tercio anterior del pie no toque el suelo. Da 20-30 pasos con cada pie.
- Zancadas laterales: ponte de pie con los pies juntos y da un paso amplio hacia la derecha mientras doblas la rodilla y llevas la cadera hacia atrás en una zancada lateral. Vuelve a poner recta la pierna derecha y repite el ejercicio durante 30 segundos antes de cambiar de pierna.
- Abrazos de rodillas: camina lentamente, llevando una pierna hacia el pecho y agarrando la espinilla con ambas manos. Al llevar la pierna hacia el pecho, ponte de puntillas con el pie que está sobre el suelo. Haz 20-30 abrazos de rodillas con cada pierna, manteniendo la espalda recta y mirando al frente.
- Patadas en los glúteos: echa una pierna hacia atrás de forma que el talón quede debajo del glúteo. Mantén la pelvis en posición neutra. Alterna las piernas hasta completar 40 repeticiones en total.
- Paso Frankenstein: mientras caminas hacia adelante con las rodillas ligeramente flexionadas, da patadas hacia adelante alternando las piernas. Al subir una pierna, dobla la cintura para tocarte los dedos del pie con el brazo contrario. La pierna levantada debe estar recta frente a ti, no hacia un lado. Repítelo 10 veces.
- Saltos: da 10-20 saltos, intentando alejarte lo máximo posible del suelo.
Enfriamiento después de correr
En lugar de parar en seco al terminar de correr, es importante que dejes bajar la frecuencia cardiaca, que ralentices la respiración y que te estires para evitar la rigidez muscular. Para enfriarte, da un paseo tranquilo de al menos cinco minutos, seguido de un estiramiento estático en el que deberás mantener la postura al menos 30 segundos.
Estiramientos estáticos habituales
- Perro boca abajo: ponte en posición de cuadrupedia y levanta los glúteos. Mantén esta postura mientras pedaleas con los pies.
- Silla con una pierna: túmbate en el suelo y dobla una pierna de manera que el pie quede completamente apoyado en el suelo. Cruza la otra pierna sobre el muslo y lleva este hacia el pecho. Quédate un momento en esa postura antes de cambiar de lado.
- Paloma: colócate en la postura del perro boca abajo. Echa una pierna hacia delante y apoya la espinilla en el suelo, en posición horizontal delante de ti. Apoya la pierna trasera en el suelo e intenta mover el torso hacia la pierna delantera. Quédate un momento en esa postura antes de cambiar de lado.
- Estiramiento de cuádriceps: ponte de pie y dobla una rodilla, llevando el talón hacia los glúteos y manteniendo el cuádriceps perpendicular al suelo. Aguanta el estiramiento un momento antes de cambiar de pierna.
Descanso y recuperación
Para tener éxito, es fundamental darle a tu cuerpo tiempo suficiente para descansar y recuperarse, sobre todo si acabas de iniciarte en el running. Para los principiantes, Muller recomienda tres días de descanso. Explica que, en los días de descanso, no debes correr, hacer cross training ni esforzarte demasiado, sino centrarte en la recuperación activa. Por ejemplo, puedes pasear, ir a clase de yoga, hacer estiramientos y utilizar un rodillo de masaje.
Estas sesiones pueden variar en frecuencia conforme avanzas y dependiendo de tus objetivos. Por ejemplo, dice que puedes correr hasta cinco días a la semana.
Otros consejos para recuperarte después de correr son cuidar la hidratación, la nutrición y el sueño.
Entrenamiento de fuerza para apoyar el running
Además de tus días de running y descanso, debes considerar incorporar el entrenamiento de fuerza a tu semana. "Esto te ayudará a acelerar el proceso y a evitar lesiones", afirma Guthrie.
Recomienda añadir dos sesiones por semana, cada una de unos 30 minutos. Se pueden hacer después de correr o en días separados, dependiendo de tu programa.
Un estudio de 2017 publicado en el Journal of Strength and Conditioning Research descubrió que el entrenamiento de fuerza puede mejorar significativamente la fuerza, la economía de carrera y el VO2 máx. En otras palabras, el entrenamiento de fuerza puede facilitar el running.
Cómo lidiar con el dolor del running
Es habitual que muchos corredores nuevos experimenten cierta tensión o dolor muscular, pero es importante distinguir entre una pequeña molestia y el dolor. Si algo te duele durante o después de correr, Muller dice que hagas una pausa y analices tu cuerpo, haciéndote una serie de preguntas: ¿te duelen o están tensos los músculos? ¿Estás cansado? Si se trata de dolor, es mejor parar. "No corras si sientes dolor", añade.
Consejo profesional: ¿no tienes claro si es molestia o dolor? Hislop dice que el dolor agudo que aparece de repente debería hacerte reducir la velocidad y evaluar la situación.
Cuando se trata de calambres dolorosos, comúnmente conocidos como punzadas en el costado, pueden aparecer de repente, pero no son una lesión. Si notas que estás teniendo punzadas en el costado, hay algunas formas de sobrellevarlas. Aunque te apetezca agacharte por las molestias, Hislop recomienda que intentes estirarte lo máximo posible, poner los brazos por encima de la cabeza y respirar profundamente. Si te duele mucho, te recomienda que termines la carrera.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Qué distancia debe correr un principiante?
Un error común que cometen los runners principiantes es exigirse demasiado desde el inicio, lo que puede provocar agotamiento o lesiones, según Brian Passenti, entrenador de ultrarunning certificado por USATF Nivel 1 y UESCA. Al igual que en el plan para principiantes de cuatro semanas, recomienda correr entre 20 y 30 minutos tres veces por semana durante las primeras semanas.
Si te sientes bien después de este periodo, puedes empezar a aumentar un 10 % la duración o la distancia cada semana. Esta es la regla general para los runners.
¿Cuántos días a la semana deberían correr los principiantes?
Una buena regla general para los principiantes es correr tres veces por semana en días no consecutivos. Esto le da al cuerpo tiempo para recuperarse, lo que puede ayudar a prevenir lesiones.
¿Está bien correr todos los días como principiante?
Incluso los corredores más experimentados no corren todos los días. Aunque correr todos los días tiene sus beneficios, también puede tener efectos secundarios, como lesiones por sobreesfuerzo. Esto es especialmente cierto para los principiantes que todavía están desarrollando la resistencia y acostumbrándose a las demandas físicas.
¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar la resistencia para correr?
Según Guthrie, el tiempo que se tarda en desarrollar la resistencia para correr depende de muchos factores, como el historial deportivo, el nivel de condición física actual y la genética. Pero, en general, dice que deberías empezar a ver mejoras en tres semanas.