Equipamiento de running para el invierno. Ropa y zapatillas.

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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
Superventas
Nike Omni Multi-Court
Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
30 % de descuento
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Hombre
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
Superventas
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
37,99 €
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
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Nike Pacer
Nike Pacer Guantes de running ligeros Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pacer
Guantes de running ligeros Therma-FIT - Hombre
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Nike Pacer
Nike Pacer Guantes de running ligeros Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
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Guantes de running ligeros Therma-FIT - Mujer
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Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Sudadera con capucha Therma-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
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Sudadera con capucha Therma-FIT - Niño/a
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Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Chaleco de running - Mujer
Materiales reciclados
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Chaleco de running - Mujer
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Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Hombre
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Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Hombre
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Nike Swift
Nike Swift Chaqueta reversible Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta reversible Therma-FIT - Mujer
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Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Mujer
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Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Mujer
169,99 €
Nike Fly
Nike Fly Gorra con diseño reflectante sin estructura Dri-FIT ADV
Materiales reciclados
Nike Fly
Gorra con diseño reflectante sin estructura Dri-FIT ADV
32,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón de running Dri-FIT ADV - Hombre
Superventas
Nike AeroSwift
Pantalón de running Dri-FIT ADV - Hombre
119,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantalón de tejido Knit - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Multi
Pantalón de tejido Knit - Niño/a
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Chaqueta Repel de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Tempo
Chaqueta Repel de running - Mujer
74,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Chaqueta de running Storm-FIT Aerogami - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Chaqueta de running Storm-FIT Aerogami - Hombre
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Nike Stride
Nike Stride Capa intermedia de running con media cremallera Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Capa intermedia de running con media cremallera Dri-FIT - Hombre
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaqueta de running plegable Repel - Mujer
119,99 €
Nike
Nike Camiseta de manga larga con cremallera de 1/4 Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike
Camiseta de manga larga con cremallera de 1/4 Dri-FIT - Niña
44,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón de running Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón de running Dri-FIT ADV - Hombre
119,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Chaqueta de running - Mujer
Materiales reciclados
Nike Storm-FIT Swift
Chaqueta de running - Mujer
139,99 €
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Chaleco de running con plumón - Hombre
Materiales reciclados
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Chaleco de running con plumón - Hombre
179,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaleco de running Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Chaleco de running Therma-FIT - Mujer
99,99 €
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Jogger Therma-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Multi Stain Repel
Jogger Therma-FIT - Niño/a
44,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalón de running Dri-FIT de tejido Knit - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón de running Dri-FIT de tejido Knit - Hombre
89,99 €
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Chaqueta de running Storm-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike AeroSwift Aerogami
Chaqueta de running Storm-FIT - Mujer
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
114,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Omni Multi-Court
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Chaleco de running Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
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Chaleco de running Therma-FIT - Mujer
99,99 €
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Jogger Therma-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Multi Stain Repel
Jogger Therma-FIT - Niño/a
44,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalón de running Dri-FIT de tejido Knit - Hombre
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Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Chaqueta de running Storm-FIT - Mujer
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
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Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas - Niño/a pequeño/a
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Nike Omni Multi-Court
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
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Equipamiento de running para el invierno: persigue tus sueños

Sabemos que entrenas incluso en las estaciones más frías, y por eso hemos creado nuestra ropa de running para el invierno. Encontrarás todo lo que necesitas para correr con seguridad en circunstancias adversas, desde zapatillas resistentes al agua hasta capas base cómodas y cálidas o prendas de abrigo. Busca piezas en colores llamativos y elementos reflectantes que te mantienen visible en condiciones de lluvia, niebla y poca luz.


Siente la máxima confianza con un par de zapatillas de nuestra gama de equipamiento de running para el invierno. Incorporan partes superiores repelentes al agua, que conservan los pies secos y protegidos durante más tiempo, así como materiales especiales en la zona del tobillo, que no dejan pasar gotas de agua, salpicaduras de barro ni suciedad. Las suelas exteriores de goma ligeramente texturizadas te proporcionan la durabilidad que necesitas para correr sobre superficies duras. Si vas a salir al campo, busca modelos específicos para trail running con patrones de tracción generativos, que ofrecen el máximo agarre en terrenos irregulares.


Abrigarse bien es fundamental para mantener la comodidad en los días más fríos, por lo que nuestra colección de ropa de running para el invierno incluye una gran variedad de capas base ligeras. Los ajustes aerodinámicos garantizan que las prendas no estorben, mientras que la elasticidad añadida en las fibras te da libertad para moverte en todas las direcciones. Cuando los músculos empiezan a calentarse, nuestro aclamado tejido Nike Dri-FIT capilariza el sudor para que se seque rápidamente. Elige materiales en mezcla de lana para un aislamiento extra cuando baja la temperatura.


Para completar tu equipamiento de running invernal, añade ropa de abrigo resistente al agua. Escoge prendas ligeras que te proporcionen la protección que buscas sin añadir peso ni volumen, y capuchas ajustables por si el tiempo empeora. Además, las zonas de ventilación estratégicamente situadas favorecen la circulación del aire donde más lo necesitas. Por último, los diseños plegables te permiten llevar la chaqueta cómodamente si de repente sale el sol.