Equipamiento de running para el invierno: persigue tus sueños
Sabemos que entrenas incluso en las estaciones más frías, y por eso hemos creado nuestra ropa de running para el invierno. Encontrarás todo lo que necesitas para correr con seguridad en circunstancias adversas, desde zapatillas resistentes al agua hasta capas base cómodas y cálidas o prendas de abrigo. Busca piezas en colores llamativos y elementos reflectantes que te mantienen visible en condiciones de lluvia, niebla y poca luz.
Siente la máxima confianza con un par de zapatillas de nuestra gama de equipamiento de running para el invierno. Incorporan partes superiores repelentes al agua, que conservan los pies secos y protegidos durante más tiempo, así como materiales especiales en la zona del tobillo, que no dejan pasar gotas de agua, salpicaduras de barro ni suciedad. Las suelas exteriores de goma ligeramente texturizadas te proporcionan la durabilidad que necesitas para correr sobre superficies duras. Si vas a salir al campo, busca modelos específicos para trail running con patrones de tracción generativos, que ofrecen el máximo agarre en terrenos irregulares.
Abrigarse bien es fundamental para mantener la comodidad en los días más fríos, por lo que nuestra colección de ropa de running para el invierno incluye una gran variedad de capas base ligeras. Los ajustes aerodinámicos garantizan que las prendas no estorben, mientras que la elasticidad añadida en las fibras te da libertad para moverte en todas las direcciones. Cuando los músculos empiezan a calentarse, nuestro aclamado tejido Nike Dri-FIT capilariza el sudor para que se seque rápidamente. Elige materiales en mezcla de lana para un aislamiento extra cuando baja la temperatura.
Para completar tu equipamiento de running invernal, añade ropa de abrigo resistente al agua. Escoge prendas ligeras que te proporcionen la protección que buscas sin añadir peso ni volumen, y capuchas ajustables por si el tiempo empeora. Además, las zonas de ventilación estratégicamente situadas favorecen la circulación del aire donde más lo necesitas. Por último, los diseños plegables te permiten llevar la chaqueta cómodamente si de repente sale el sol.