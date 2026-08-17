Zapatillas Air Force 1: libera tu potencial
Cuando lanzamos nuestras primeras Air Force 1 en 1982, sabíamos que iban a cambiar las reglas del juego. Gracias a las innovadoras unidades Nike Air de las suelas, ofrecían una amortiguación y una sujeción inigualables que dieron a atletas de todo el mundo la oportunidad de poner a prueba sus límites. Hoy en día, nuestras Air Force 1 incluyen la misma tecnología revolucionaria con un diseño actualizado tan bonito por fuera como cómodo por dentro.
Descubre el poder del ajuste perfecto
Para sacar el máximo partido a nuestras zapatillas Nike Air Force 1, es fundamental acertar con la talla. Si en algún modelo se utiliza una unidad de medida distinta a la europea, encontrarás el equivalente en nuestras guías de tallas. Para elegir el par adecuado, consulta las guías Nike para hombre, mujer y niños/as.
Apoyo desde la base
Las suelas son la clave de un gran rendimiento deportivo. Las zapatillas Air Force 1 tienen un diseño estriado que combina agarre con flexibilidad para que puedas mover y estirar los pies según tus necesidades. Los diseños cupsole y las suelas de goma que no dejan marcas, pensadas para jugar en pista cubierta, convierten las Air Force 1 en un modelo ligero con una durabilidad excepcional. En el interior de las zapatillas, la amortiguación reactiva y las icónicas unidades Nike Air absorben el impacto de cada salto, giro y pisadas.
Gana impulso con innovadoras partes superiores
Como cada deporte exige un grado distinto de sujeción para el tobillo, tenemos zapatillas Nike Air Force 1 con diferentes cañas. Si al jugar haces muchos giros, quiebros y paradas repentinas, las Air Force 1 de perfil alto proporcionan una amortiguación y una protección extraordinarias, de modo que el pie y el tobillo se mueven como si fueran uno. ¿Quieres libertad total? Elige las Nike Air Force 1 de perfil bajo o una opción intermedia con un modelo de media caña.
Las Air Force 1 más actuales: llévalas a tu manera
Siempre hemos creído que se pueden hacer zapatillas que ofrezcan el máximo rendimiento, pero que también sean bonitas por fuera. Nuestras Nike Air Force 1 están disponibles en una amplia gama de colores, desde tonos neutros hasta los primarios más llamativos. Si te gusta el estilo clásico, escoge un par en blanco resplandeciente o en elegante negro. Puedes optar por detalles especiales, como paneles texturizados y toques de color, además de materiales suntuosos, como el ante y la piel. Sea cual sea el modelo que más te guste, nuestro Swoosh pone el sello inconfundible de calidad.
Move to Zero de Nike: cuida nuestro futuro
Para proteger la salud del planeta, debemos aportar nuestro granito de arena. Por eso, hemos desarrollado la iniciativa Move to Zero, creada con el objetivo de generar cero emisiones de carbono y cero residuos. Desde 2008, elaboramos nuestras unidades Nike Air con, al menos, un 50 % de materiales reciclados. Reutilizamos más del 90 % de los residuos generados al hacer nuestras suelas Air. Además, desde 2020 todas nuestras plantas de Air Manufacturing Innovation en Norteamérica funcionan con un 100 % de energía eólica.