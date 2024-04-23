5 beneficios de andar todos los días según los expertos

Si crees que dar un paseo no es un entrenamiento válido, te equivocas.

"Bastante gente piensa que caminar no es un ejercicio porque parece demasiado sencillo", nos cuenta Sharon Gam, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, coach de salud por la ACE, entrenadora personal titulada y doctora en fisiología del deporte. "En realidad, es posible que caminar sea el mejor tipo de ejercicio. Además, como es fácil, todo el mundo puede hacerlo".

Como caminar es un ejercicio de bajo impacto y normalmente es suave para las articulaciones, según Gam puede ser la actividad perfecta para las personas con dolor muscular o de rodillas. Melina B. Jampolis, doctora especialista en nutrición médica y presentadora del podcast "Practically Healthy", dice que, además, como no hace falta un entrenamiento previo o poseer habilidades especiales, puedes hacerle hueco fácilmente en tu agenda apretada.

Según Jampolis: "Puedes ir andando al trabajo, caminar en la pausa para comer, hacer una reunión de equipo mientras paseáis o quedar habitualmente con gente para andar".

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