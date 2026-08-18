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Colección de danza para mujer: el poder del movimiento
Da igual si lo tuyo es el ballet, el claqué o el hip-hop: la colección de danza para mujer de Nike está pensada para ayudarte a rendir al máximo. Con nuestra ropa de calidad profesional, podrás moverte y estirarte cuanto quieras. Como sabemos que además de libertad también necesitas sujeción, tenemos diseños con ajuste de compresión y zapatillas con amortiguación que protegen las articulaciones y los músculos mientras pones a prueba tus límites.
El calentamiento y el enfriamiento son una parte esencial de la rutina de todas las bailarinas. Por eso, la colección de baile para mujer de Nike incluye prendas ligeras y aislantes. Los acabados cómodos y las fibras térmicas mantienen los músculos bien abrigados cuando empiezas a moverte. Si sube la temperatura, elige modelos con nuestra exclusiva tecnología Nike Dri-FIT, que aleja el sudor de la piel para que se seque rápidamente y tú puedas concentrarte en entrenar.
La danza es una celebración de las capacidades artísticas del cuerpo humano, así que nuestros diseños se caracterizan por sus líneas depuradas. Las siluetas estilizadas y los ajustes impecables facilitan la evaluación y el perfeccionamiento de los movimientos al ensayar. Para las actuaciones, elige los colores que mejor se adapten a tu música y estilo. Encontrarás lo que buscas: tenemos desde tonos clásicos y neutros que combinan con todo hasta prendas más llamativas.
Para proteger el futuro de nuestro planeta, debemos cambiar nuestra forma de trabajar y de vivir. El objetivo de la iniciativa Move to Zero de Nike es que nuestra empresa genere cero emisiones netas de carbono y cero residuos. Siempre que podemos, creamos ropa de baile para mujer con materiales reciclados, como poliéster hecho con botellas viejas de plástico o nailon elaborado con alfombras y redes de pesca usadas. Aún no hemos alcanzado nuestra meta, pero estamos cerca. Si quieres unirte, busca la etiqueta de Materiales sostenibles.