Cómo hacer sprints de forma adecuada

La técnica de un buen sprint cambia un poco según la persona. Teniendo esto en cuenta, Amie Dworecki, coach de running con certificación de la USATF y de los niveles I y II de la RRCA, nos señala los conceptos básicos para conseguir la técnica perfecta.

Corre con la espalda erguida y mantén la cabeza, el cuello y los hombros alineados con las caderas.

Mueve los brazos de delante hacia atrás sin cruzarlos delante del torso.

Mantén los codos flexionados en un ángulo de 90 grados.

Pisa apoyando el pie justo debajo de ti y evita dar una zancada demasiado larga.

Sube bien la rodilla al correr.

Intenta caer sobre la zona del metatarso en lugar de sobre la puntera.

Debido a la intensidad de los entrenamientos con sprints, el esfuerzo suele ser breve y potente e incluye periodos de descanso entre series más largos que en otros tipos de entrenamientos. Para ganar potencia, Dworecki recomienda hacer un sprint de entre 5 y 10 segundos con entre 20 y 30 segundos de descanso después de cada serie. Si estás empezando a practicar los sprints, te aconsejamos que empieces con 2 o 3 series y luego avances hasta hacer 5 o 6. Puedes seguir añadiendo más series a medida que ganes fuerza y resistencia.

Al esprintar, intenta esforzarte al 90 %. Dworecki advierte: "Si lo das todo, puede que los músculos no te respondan o que te canses demasiado pronto y no puedas completar el entrenamiento Sin embargo, si eres principiante, deberías empezar con una intensidad algo menor, por ejemplo, al 80 %.