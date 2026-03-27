Los mejores beneficios de hacer running con un chaleco de peso

Los estudios sobre los beneficios y los inconvenientes del uso del chaleco de peso no son muy exhaustivos: cuentan con muy pocos participantes, se han realizado en muy poco tiempo o ambas cosas.

Dicho esto, algunos estudios demuestran que entrenar con un chaleco de peso ofrece beneficios para los runners. Por ejemplo, en un estudio a pequeña escala de 2012 publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research se demostró que los chalecos de peso eran eficaces para mejorar ligeramente la agilidad de los runners, porque les permitían saltar con más potencia cuando se quitaban el chaleco.

Y un pequeño estudio de 2024 descubrió que por cada 10 % de peso que añades con un chaleco, la cantidad de calorías que quemas puede aumentar en casi un 14 %. Lo mismo se demostró en un ensayo clínico en el que los participantes llevaron un chaleco de peso ocho horas al día durante tres semanas (sin hacer ejercicio físico) y experimentaron una gran pérdida de peso en comparación con quienes no usaron chalecos.

Además, una revisión de investigaciones que examinó 11 estudios sobre el entrenamiento con chaleco de peso para aumentar el rendimiento durante los sprints demostró que el uso de chalecos mejoraba los umbrales de lactato en sangre, lo que significa que los corredores participantes fueron capaces de aguantar el sprint durante más tiempo antes de cansarse. Los chalecos más ligeros, como los que se usan sin peso (y pesan alrededor de dos kilos y medio), también resultaron ser útiles para las distancias más largas.

Sin embargo, fue difícil determinar el efecto global de este accesorio porque las cargas de los chalecos variaban mucho y oscilaban entre un 5 y un 40 % de la masa corporal de la persona. El equipo de investigación concluyó que los próximos estudios deben analizar más detenidamente cuál es el nivel adecuado de carga y volumen para determinar los beneficios de entrenar con chaleco en el caso de velocistas y runners de resistencia. Posibles beneficios de caminar con un chaleco de peso en la menopausia

Cuando se llega a la menopausia, una disminución del estrógeno ocasiona una "pérdida significativa de la fuerza ósea", según un artículo de investigación de 2024 publicado en Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. Este cambio hormonal puede aumentar el riesgo de desarrollar osteoporosis, una afección que debilita los huesos y hace que sean más susceptibles a las fracturas.

Aunque la investigación es limitada, existe un vínculo entre el ejercicio con un chaleco de peso en la menopausia y la reducción del riesgo de caídas y fracturas en mujeres mayores. En un pequeño estudio de 1998 publicado en The Journal of Gerontology: Biological Sciences se demostró que cuando las mujeres de 50 a 75 años (con pérdida ósea y niveles bajos de estrógeno) hacían ejercicio con un chaleco de peso durante nueve meses, mejoraban su estabilidad, la fuerza del tren inferior del cuerpo, la potencia y la masa muscular, lo que puede reducir el riesgo de caídas y fracturas.

En lo que respecta específicamente a la carrera, un chaleco puede ser beneficioso porque aumenta la carga sobre los músculos y los huesos, que es precisamente cómo ambos se fortalecen", afirma Erica Coviello, entrenadora personal certificada y coach de running certificada por la RRCA y propietaria de Run Fit Stoked. "Esto es especialmente importante cuando tus hormonas empiezan a cambiar y se modifica la forma en que tu cuerpo deposita los minerales".

Sin embargo, las mujeres en la menopausia tienen un mayor riesgo de lesiones debido a la pérdida ósea y a la reducción de la fuerza, por lo que Coviello sugiere no excederse. Si notas que tu postura empieza a fallar, es mejor que dejes de correr.

"Probablemente notarás más beneficios si caminas con un chaleco de peso y corres sin él", dijo Coviello. "Correr sin peso ya aumenta la carga, lo que estimula la capacidad de los huesos para adaptarse y generar tejido nuevo".