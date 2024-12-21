¿Cuáles son los beneficios de hacer running por intervalos?

Con la intensidad de los intervalos quemas más calorías que en una sesión de running prolongada.

Un estudio publicado en la revista Journal of Strength and Conditioning Research comparó el gasto de calorías en los entrenamientos aeróbicos, los de resistencia y los de HIIT. El HIIT fue el claro vencedor, ya que quemaba hasta un 30 % más de calorías que los otros entrenamientos, aunque el grupo de HIIT entrenaba 3 veces menos tiempo que el resto de grupos.

Los intervalos también consumen más calorías después del entrenamiento. Este efecto fisiológico se llama exceso de consumo de oxígeno posejercicio (EPOC, por sus siglas en inglés) o "efecto afterburn". Como los intervalos requieren tanto esfuerzo por parte de los músculos y el sistema cardiorrespiratorio, el cuerpo tiene que trabajar mucho más para recuperarse después. Todo el esfuerzo necesario para la recuperación aumenta mucho las calorías que se queman en comparación con el cardio de larga duración.

Por ejemplo, un estudio de 2014 publicado en la revista Applied Physiology Nutrition and Metabolism demostró que la cantidad de calorías que quemaban los hombres las 24 horas después de un entrenamiento HIIT de 20 minutos es la misma que en una sesión de ciclismo de 50 minutos a un ritmo constante.