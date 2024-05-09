6 estiramientos fundamentales para hacer justo después del running

Después de correr, notarás que tienes agujetas, una señal clave de que es necesario descansar y recuperarse.

Una parte imprescindible del proceso de recuperación son los estiramientos. Cuando los músculos se calientan, son más flexibles. Estirarlos en ese momento puede mejorar la amplitud de movimiento y acelerar la recuperación. Más concretamente, estirar justo después de correr puede reducir la rigidez de los músculos y las articulaciones que puede darse después de entrenar, que se conoce como "dolor muscular de aparición tardía" (DOMS, por sus siglas en inglés).



Es esencial estirar después de correr e incluso puedes incorporar estiramientos a tu rutina previa a las sesiones. Como parte de tus calentamientos, puedes añadir unos estiramientos dinámicos, como balanceo de piernas, rotación de la columna o círculos con los brazos, para calentar los músculos poco a poco y prepararlos para una actividad más intensa. Después de entrenar, es recomendable realizar estiramientos estáticos (sin movimiento).

Pero, en primer lugar, siempre es buena idea empezar la rutina de recuperación para después de correr con un enfriamiento, es decir, reduciendo la intensidad del ejercicio durante 5-10 minutos. Puedes trotar a un ritmo lento, caminar o realizar otro ejercicio aeróbico que no necesite mucho esfuerzo. El objetivo es volver a bajar la frecuencia cardiaca lentamente mientras los músculos aún siguen calientes, lo que te permitirá mantener los estiramientos más tiempo sin perder el aliento.



Una vez que hayas terminado el enfriamiento, podrás empezar los estiramientos estáticos. Estos ejercicios isométricos (un tipo de estiramiento estático) estiran los músculos que más se han utilizado durante la sesión de running.

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