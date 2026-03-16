Cómo elegir zapatillas de running
Guía de compra
Esta guía te explica cómo elegir las zapatillas de running adecuadas para correr con total comodidad y confianza según el ajuste, la amortiguación, la superficie y la sujeción.
A la hora de elegir unas zapatillas de running, el ajuste y la comodidad son más importantes que el aspecto. Un buen par de zapatillas de running se adapta a tu técnica, a la distancia que corres y a tus objetivos para apoyarte kilómetro tras kilómetro, mientras que las que no son adecuadas pueden provocar dolor y lesiones.
Con tantas opciones distintas, es normal si no sabes por dónde empezar. Esta guía te explica cómo elegir las zapatillas de running adecuadas desglosando el ajuste, la amortiguación y el terreno para que puedas comprar las tuyas con seguridad.
Conclusiones rápidas
Para elegir las mejores zapatillas de running según tu caso, prioriza el ajuste y la comodidad. Después, procura que la amortiguación y la sujeción se correspondan con la superficie sobre la que vas a correr, la distancia y la zancada.
Anatomía de las zapatillas de running
Si quieres elegir las zapatillas de running adecuadas, primero hay que entender su anatomía. Aquí tienes una descripción de todas las partes que componen un par de zapatillas de running.
- Parte superior: la parte superior de las zapatillas debe ser ligera y transpirable para equilibrar el flujo de aire con la amortiguación y el apoyo de la parte inferior.
- Puntera: la puntera debe tener espacio suficiente para poder flexionar y separar los dedos cómodamente.
- Empeine: esta zona de la parte superior, situada debajo de los cordones, ayuda a mantener los pies en su sitio.
- Drop del talón (contratacón): el apoyo semirrígido de la parte posterior del pie ayuda a centrar y sujetar el talón. Busca esta característica en las zapatillas de running con sujeción.
- Plantilla (suela interior): esta inserción de espuma, normalmente extraíble, amortigua y sujeta la planta del pie.
- Zona del tobillo: esta zona de la parte superior mantiene los talones en su sitio y, a veces, también proporciona sujeción en el tobillo.
- Suela exterior: la capa inferior de la suela es duradera y está diseñada para ofrecer tracción.
- Mediasuela: la capa de espuma entre la suela exterior y la parte superior ayuda a amortiguar los impactos, proporcionar comodidad y guiar el pie en cada pisada.
Características que hay que tener en cuenta
Para saber cómo elegir las zapatillas de running adecuadas, antes hay que tener en cuenta una serie de factores.
Superficie de running
Según el equipo de desarrollo de zapatillas de Nike, es importante que estas se adapten a la superficie sobre la que vas a entrenar. Para correr largas distancias en una pista de atletismo, sobre asfalto o en la cinta, prueba las zapatillas de running en asfalto, que ofrecen la durabilidad y la amortiguación necesarias para las superficies duras. Para correr por senderos, elige unas zapatillas de trail running, que ofrecen más tracción y durabilidad para moverte por terrenos irregulares. Las zapatillas de competición tienen un diseño más especializado: son más ligeras para aumentar la velocidad. La parte negativa es que son menos duraderas y tienen una menor absorción de impactos.
Amortiguación en el talón y el antepié
La amortiguación de las zapatillas de running proporciona comodidad y minimiza el impacto. En el talón, ayuda a absorber los impactos en la zona, mientras que la amortiguación del antepié protege el metatarso durante el impulso. Lo mejor es buscar zapatillas con una amortiguación reactiva completa, que absorba los impactos y ofrezca comodidad, retorno de energía e impulso en las zancadas.
Por suerte, todas las zapatillas de la línea Nike Running ofrecen amortiguación tanto en el antepié como en el talón. Hay tres categorías principales de amortiguación: reactiva, máxima y con sujeción.
Elige las zapatillas que tengan la que mejor se adapte a tus necesidades. La reactiva prioriza el retorno de energía, mientras que la amortiguación máxima se centra en la comodidad y la amortiguación con sujeción favorece la estabilidad. Si tiendes a la sobrepronación o tienes problemas en los pies (como osteoartritis), te recomendamos la amortiguación con sujeción.
Cómo influye tu estilo de running en la elección de las zapatillas
A la hora de elegir unas zapatillas de running, también debes tener en cuenta los kilómetros que recorres, tu ritmo y tus objetivos.
Quienes corren al mismo ritmo prefieren zapatillas con la máxima amortiguación, que prioricen la comodidad y la durabilidad, mientras que los runners centrados en la velocidad a menudo eligen zapatillas más ligeras con una amortiguación reactiva. Si corres largas distancias o acumulas muchos kilómetros a la semana, busca una amortiguación máxima o de apoyo para absorber los impactos.
¿Qué zapatillas de running deberías comprarte?
Una vez que entiendas lo que necesitas en cuanto a amortiguación y superficie, estas categorías de zapatillas de running de Nike pueden reducir tus opciones. Hay gran variedad de precios, por lo que puedes encontrar zapatillas que combinan tecnologías de amortiguación avanzadas con materiales duraderos y de alta calidad que se adapten a tu presupuesto.
- Running en asfalto con amortiguación reactiva: zapatillas de running para asfalto Nike Pegasus
- Running en asfalto con amortiguación máxima: zapatillas de running para asfalto Nike Vomero
- Running en asfalto con amortiguación máxima: zapatillas de running para asfalto Nike Structure
- Trail running en terrenos más accidentados: trail running Nike Zegama
- Trail running en terrenos menos accidentados: zapatillas de trail running Nike Pegasus
Cómo deberían ajustarse las zapatillas
Para encontrar las zapatillas de running adecuadas, hay que ir más allá de identificar las características que hacen falta: el ajuste es igual de importante. Pruébate siempre las zapatillas antes de comprarlas para asegurarte de que te resulten cómodas desde el primer momento,
y presta atención al espacio que tienes en la puntera. Las zapatillas de running deben ajustarse a tu talla real y, según los expertos en running de Nike, te debería sobrar aproximadamente el ancho de un pulgar entre el dedo gordo del pie y el extremo de la zapatilla. Si notas que te aprieta los dedos o se pegan mucho a la parte frontal, necesitas una talla más. Por otra parte, si la puntera es tan ancha que el pie se desliza, opta por una talla más pequeña.
Cómo probar las zapatillas de running antes de comprarlas
Una vez que hayas acotado tus opciones de zapatillas de running, pruébate cada par para encontrar el más cómodo. Eso sí, no te limites a ponerte las zapatillas: ponte de pie, camina y corre con ellas para comprobar cómo se ajustan en distintas condiciones. Sabrás que has encontrado las que son para ti si notas que te aportan sujeción suficiente, sin necesidad de un periodo de adaptación.
Si necesitas más ayuda, no dudes en pedírsela al personal de ventas. Puede observarte mientras caminas o corres para confirmar si las zapatillas se ajustan correctamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué característica de unas zapatillas de running es más importante a la hora de minimizar el riesgo de lesiones?
El equipo de investigación del Nike Sports Research Lab, gracias a los datos recopilados a raíz de observar a runners, descubrió que la comodidad y la amortiguación son clave. En cuanto a qué cantidad de amortiguación es la adecuada, eso depende de las preferencias personales.
¿Qué consejos le darías a alguien que quiere probarse zapatillas de running?
- Compra por la tarde o por la noche, ya que los pies tienden a hincharse durante el día, según los National Institutes of Health. Unas zapatillas que te van bien por la mañana pueden quedarte demasiado ajustadas horas después.
- Ponte unos calcetines de running y tus plantillas ortopédicas si llevas, y asegúrate de que las zapatillas se ajustan bien con las dos cosas.
- Pruébate varios modelos y corre un poco por la tienda con cada uno.
- Por último, asegúrate de que las zapatillas que elijas no te queden demasiado ceñidas, ya que esto puede hacer que las uñas de los pies se caigan o se ennegrezcan.
¿Con qué frecuencia debería cambiar mis zapatillas de running?
La recomendación general es cada 500-800 kilómetros. Para hacer un seguimiento y saber cuándo te has comprado tus zapatillas, anota la fecha en el calendario.
¿Los principiantes necesitan unas zapatillas de running diferentes a las de los runners experimentados?
Los runners principiantes y experimentados no necesitan necesariamente zapatillas diferentes. En lugar de elegir unas zapatillas en función de tu nivel de experiencia, elige unas en función del tipo de sesiones de running que vas a hacer, así como de tu kilometraje, ritmo y objetivos.
¿Cuál es la diferencia entre las zapatillas de running en asfalto y las de trail?
Las zapatillas de running en asfalto tienen una suela exterior de goma lisa diseñada para el asfalto y una mediasuela acolchada para absorber mejor los impactos. Por su parte, las zapatillas de trail running tienen suelas de goma adherente o tacos profundos para mejorar la tracción, mediasuelas más rígidas para ofrecer sujeción y una parte superior resistente para proteger de las piedras.
¿Los runners con mayor peso requieren zapatillas distintas a las de los más livianos?
Los runners que pesan 90 kg o más pueden preferir zapatillas de running con la máxima amortiguación y durabilidad para soportar fuerzas de impacto más elevadas. Si este es tu caso, busca zapatillas "más pesadas", es decir, que pesen más de 300 gramos.
Texto: Lauren Bedosky