La amortiguación de las zapatillas de running proporciona comodidad y minimiza el impacto. En el talón, ayuda a absorber los impactos en la zona, mientras que la amortiguación del antepié protege el metatarso durante el impulso. Lo mejor es buscar zapatillas con una amortiguación reactiva completa, que absorba los impactos y ofrezca comodidad, retorno de energía e impulso en las zancadas.

Por suerte, todas las zapatillas de la línea Nike Running ofrecen amortiguación tanto en el antepié como en el talón. Hay tres categorías principales de amortiguación: reactiva, máxima y con sujeción.

Elige las zapatillas que tengan la que mejor se adapte a tus necesidades. La reactiva prioriza el retorno de energía, mientras que la amortiguación máxima se centra en la comodidad y la amortiguación con sujeción favorece la estabilidad. Si tiendes a la sobrepronación o tienes problemas en los pies (como osteoartritis), te recomendamos la amortiguación con sujeción.