Running o remo: ¿qué entrenamiento es mejor?
Deportes y actividades
Los expertos en deportes y fitness opinan sobre las ventajas de cada entrenamiento y explican cuál es el mejor para ayudarte a alcanzar tus objetivos.
Imagina lo siguiente: tienes mucha energía y te estás preparando para darlo todo en un entrenamiento. Cuando vas al gimnasio, ves una máquina de remo y una cinta de correr. ¿Cuál eliges? Si lo que buscas es un gasto energético, ¿es mejor el remo que el running? En otras palabras, si comparas las máquinas y no la actividad, ¿para empezar a sudar es mejor una máquina de remo que una cinta de correr?
Pues quizá no sean estas las preguntas que deberías hacerte. Cualquiera de las dos opciones te permite entrenar para aumentar la resistencia. La "mejor" opción para ti depende de tus objetivos, según Reda Elmardi, dietista titulado y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Sobre el debate entre "remo o running", el experto afirma que, antes de todo, lo mejor es saber cuál es tu objetivo.
A continuación te mostramos qué opción es más apropiada según tus objetivos específicos.
1.Si buscas un entrenamiento en el que se trabaje todo el cuerpo, decántate por el remo
Aunque el remo requiere hacer fuerza hacia atrás con las piernas, al practicarlo también usas los brazos y los hombros para tirar del manillar hacia atrás, por lo que es un entrenamiento excelente para el tren superior. "En general, el remo aumenta la masa muscular más rápido que el running", afirma Elmardi.
Un estudio concluyó que el remo utiliza casi un 85 % de los músculos del cuerpo, mientras que el running se considera un ejercicio de tren inferior, lo que significa que trabajas menos músculos en general, según Elmardi. Además, el running de larga distancia puede aumentar la descomposición de las proteínas musculares, lo que ralentiza el crecimiento muscular.
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2.Si quieres quemar más calorías, decántate por el running
Aunque esto depende de tu nivel de esfuerzo, si te esfuerzas lo mismo en el remo que en el running, con este último puedes quemar unas pocas calorías más, según Tom Holland, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y autor de "The Micro Workout Plan" y "The Marathon Method".
Según Harvard Health Publishing, una persona de 70 kg que corre a un ritmo de aproximadamente 7:30 minutos por kilómetro (lo que se considera un ritmo moderado) durante media hora quema unas 576 calorías. Sin embargo, practicar remo a un ritmo moderado quema unas 504 calorías.
No es una diferencia significativa, pero si tu objetivo principal es quemar calorías, Holland afirma que el running suele ser el mejor tipo de práctica, sobre todo porque es más fácil integrar sprints en los entrenamientos. Si corres con más intensidad, a 9,5 km por hora (10 minutos por 1,5 km aproximadamente), quemas 720 calorías por hora.
De todas formas, recuerda que estos cálculos son solo estimaciones. En el gasto energético influyen muchos factores como el sexo, el metabolismo y el estado físico. La cantidad de calorías que quemas durante un ejercicio determinado puede no ser la misma que la de otra persona que entrena durante el mismo tiempo.
3.Si deseas proteger las articulaciones, opta por el remo
Según Holland, el running tiene muchas ventajas, como por ejemplo que para ponerte a correr en cualquier sitio solo necesitas atarte las zapatillas. Sin embargo, con el remo no pasa lo mismo.
"Ahora bien, el running puede generar tensión en las articulaciones, sobre todo en la rodilla y la pelvis", añade. "El remo es una actividad de menor impacto que te permite disfrutar de las ventajas de hacer ejercicio y trabajar los músculos sin que se genere tensión en las articulaciones".
Dicho esto, Holland afirma que el remo puede causarte problemas en la zona lumbar si no haces bien el movimiento, sobre todo si te encorvas al tirar. De todas formas, en general, las articulaciones estarán más protegidas durante una actividad como el remo, algo especialmente importante si has sufrido una lesión.
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4.Para desarrollar el equilibrio y la estabilidad, elige el running
Como las articulaciones se mueven en direcciones opuestas, el running requiere un grado de equilibrio y estabilidad que se mejora con el tiempo, según afirma Rocky Snyder, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y autor de la guía de entrenamiento de fuerza "Return to Center".
En cambio, el remo requiere que los brazos y las piernas se muevan de forma bilateral (es decir, sincronizándose). Además, para hacer este movimiento no hace falta equilibrio y solo se necesita un poco de estabilidad. Tanto el equilibrio como la estabilidad son factores necesarios en muchas actividades, como por ejemplo el yoga, los entrenamientos HIIT o los deportes de equipo. Por eso, tanto si te interesa el running como si quieres hacer remo a modo de cross training para alguna de estas actividades, ponte a correr en la cinta.
5.Si te apetece una sesión intensa de entrenamiento, te servirán ambas opciones
Si solo tienes tiempo para una máquina, elige la que te permita conseguir tus objetivos de ese día. Sin embargo, si tienes la posibilidad de hacer las dos actividades regularmente, alternar ambas opciones ofrece muchos beneficios, según Snyder.
"Si combinas el running y el remo de forma habitual, como, por ejemplo, dos veces a la semana cada una, estarás aprovechando lo mejor de ambas actividades", asegura Snyder. "Como mínimo, obtendrás las ventajas de dos tipos de ejercicio físico que, además, pueden complementarse entre sí."
En vez de dividir en partes tu entrenamiento de cardio utilizando ambas máquinas el mismo día, Holland sugiere alternar los días. Por ejemplo, puedes correr los lunes y los miércoles, y hacer remo los martes y los jueves.
Si quieres entrenar un día más a la semana, Holland te recomienda una técnica sencilla: ese día, elige la actividad que más te guste hacer. Al fin y al cabo, disfrutar debería ser un aspecto fundamental a la hora de planificar los entrenamientos.
Autora: Elizabeth Millard
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