Running o remo: ¿qué entrenamiento es mejor?

Imagina lo siguiente: tienes mucha energía y te estás preparando para darlo todo en un entrenamiento. Cuando vas al gimnasio, ves una máquina de remo y una cinta de correr. ¿Cuál eliges? Si lo que buscas es un gasto energético, ¿es mejor el remo que el running? En otras palabras, si comparas las máquinas y no la actividad, ¿para empezar a sudar es mejor una máquina de remo que una cinta de correr?

Pues quizá no sean estas las preguntas que deberías hacerte. Cualquiera de las dos opciones te permite entrenar para aumentar la resistencia. La "mejor" opción para ti depende de tus objetivos, según Reda Elmardi, dietista titulado y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Sobre el debate entre "remo o running", el experto afirma que, antes de todo, lo mejor es saber cuál es tu objetivo.

A continuación te mostramos qué opción es más apropiada según tus objetivos específicos.