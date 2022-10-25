¿Qué es el trabajo de respiración? ¿Puede ayudar a tu rendimiento deportivo?

Este término es bastante amplio y abarca todos los tipos de técnicas o ejercicios de respiración que modifican intencionadamente el ritmo de la respiración.

En el ámbito del yoga, el trabajo de respiración se conoce como "pranayama". En un ensayo clínico aleatorio controlado de 2020 que se publicó en la revista Frontiers in Psychiatry, se demostró que esta práctica, que consiste en una serie de ejercicios de respiración controlada, reducía la ansiedad. Mediante una imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) se descubrió que practicar el pranayama durante un mes logra cambios importantes en la actividad y la conectividad de las zonas del cerebro involucradas en el procesamiento de las emociones y la ansiedad.

El trabajo de respiración también es un componente clave de otras actividades que ejercitan el cuerpo y la mente, como el pilates y la meditación. Pero esta práctica no es solo para quienes hacen yoga o meditación, sino que también la utilizan atletas de distintos deportes que buscan conseguir una ventaja sobre los rivales.

En palabras de Todd Buckingham, doctor en fisiología del ejercicio y jefe del mismo departamento en la clínica Mary Free Bed Sports Rehabilitation Performance Lab: "Diría que trabajar la respiración trata sobre controlarla y lograrlo para conseguir un rendimiento deportivo o para las competiciones".



Como señala Buckingham, la capacidad de controlar la respiración puede tener más importancia en algunos deportes. Por ejemplo, el rendimiento depende en gran parte del control de la respiración en el buceo libre a distintas profundidades sin equipo de oxígeno, la natación y los deportes de precisión como el tiro con arco o el biatlón.

Para la mayoría de atletas, las consecuencias de tener un control de la respiración por debajo de la media no suelen ser tan trágicas como para las personas que practican buceo libre. Sin embargo, aprender a respirar durante el ejercicio o controlar la respiración puede ser beneficioso para el rendimiento en el ejercicio y el deporte.