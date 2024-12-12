Cinco beneficios de correr en una cinta, según los expertos

La cinta puede ser fantástica para mejorar la cadencia de running. También llamada frecuencia de pasos, la cadencia de running es simplemente el número de pasos por minuto que das mientras corres.

"Para muchos runners, la forma más rápida de conseguir beneficios significativos es cambiar su cadencia de running", afirma Jack McNamara, que tiene un máster en ciencias, es especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, certificado por la National Academy of Sports Medicine (NASM) y CPT. Además, es fisiólogo clínico del ejercicio especializado en técnicas de entrenamiento de running.

Una cadencia más rápida, o dar más pasos por minuto, implica dar zancadas más cortas y más suaves, lo que puede reducir la carga en las articulaciones y los huesos. "Eso se traduce en menos impacto en la zona lumbar, las rodillas y la pelvis, y menor riesgo de lesiones", añade McNamara.

Además asegura que como la cinta se mueve a una velocidad fija, es ideal para practicar el running a una mayor cadencia con un ritmo determinado.

Pero antes de mejorar tu cadencia de running, tienes que saber cuál es tu cadencia actual. Puedes calcularla poniendo un cronómetro durante 20 segundos y contando el número de veces que tocas el suelo con los pies. Multiplica ese número por tres para obtener los pasos por minuto. También puedes grabarte y contar los pasos.

Añade un 5 % a tu cadencia. Esa será la cadencia que deberás conseguir. Por tanto, si tu cadencia de running actual es de 150 pasos por minuto, deberás conseguir aumentarla hasta aproximadamente 157 pasos por minuto. "Una vez que consigas mantener ese objetivo de cadencia a un ritmo de 5 km con comodidad, añade un 5 % más y vuelve a hacerlo", afirma McNamara.

Para ponernos en contexto, McNamara afirmó que la "cadencia de running óptima" original de 180 pasos por minuto surgió en los juegos olímpicos de 1984, cuando el entrenador de atletismo Jack Daniels observó que los runners más rápidos y eficaces daban al menos 180 pasos por minuto, independientemente de su altura o género. Sin embargo, tal y como señaló McNamara, es fundamental recordar que, para la mayoría de runners, 180 pasos por minuto no es una regla universal, sobre todo para runners aficionados.

"Por ejemplo, las personas más altas darán menos pasos por minuto y tendrán una cadencia más baja", afirma Claire Bartholic, entrenadora de running con certificación ASFA.

"Cuando los runners corren con una cadencia demasiado lenta para el movimiento de su cuerpo, lo compensan dando zancadas demasiado largas, bloqueando las rodillas y apoyando el talón en el suelo con intensidad", afirma McNamara. Esto puede hacer que la zancada provoque un rebote y sea poco eficaz, generando tensión innecesaria en los músculos, las articulaciones y los huesos y aumentando el riesgo de lesiones.

Según Bartholic, los pasos ligeros y rápidos son más eficaces, ya que evitan que se produzcan rebotes con cada pisada.

"Con una cadencia más rápida, la longitud de la zancada disminuye, por lo que aumenta la probabilidad de colocar el pie debajo de la pelvis y en el centro de gravedad", asegura McNmara. "Proponerte aumentar tu cadencia un 5 % puede mejorar tu eficacia en general y ayudarte a conseguir una mejor economía de running para tu altura y tu edad".

Las investigaciones publicadas en un número de 2019 de la Journal of Applied Physiology afirman que los runners de élite y los aficionados suelen preferir una cadencia de running de entre 160 y 200 pasos por minuto. Descubre la cadencia ideal para ti.

Si crees que contar tus pasos te acabará distrayendo, hay otras formas de llevar un registro de tu cadencia de running en la cinta. Por ejemplo, puedes usar un dispositivo de seguimiento que mida la cadencia, descargarte una aplicación de metrónomo o incluso crear una playlist de canciones seleccionadas que se corresponda con tu objetivo de pasos por minuto.