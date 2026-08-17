Zapatillas Nike Air Max: estilo y comodidad
Elige tu versión favorita de las zapatillas Nike Air Max y disfruta de una pisada reactiva. Da igual si prefieres el estilo clásico de las Air Max 90 o los modelos más robustos y futuristas: tenemos unas Air Max para ti.
Las zapatillas Nike Air Max, diseñadas originalmente para el running de competición, fueron las primeras en incorporar unidades Air visibles en la suela. Esto significaba que, además de experimentar la tecnología Nike Air, los atletas también podían verla. Mediante el uso de aire presurizado, el sistema Nike Air ofrece una amortiguación increíble y tan ligera que parece que caminas sobre nubes. Los modelos con espuma adicional y voluminosas unidades Air en el talón te permiten disfrutar de una pisada increíblemente suave.
Las zapatillas Nike Air Max son famosas por sus icónicas suelas exteriores tipo gofre. Este diseño, símbolo del aclamado legado de Nike en el mundo del running, aporta una tracción y una durabilidad insuperables, además de un estilo clásico. Las Air Max están disponibles en una amplia gama de colores alegres y versátiles, así que solo tienes que elegir el que más te guste. Hay desde pares monocromáticos, que combinan con todo, hasta modelos en tonos vivos, que te ayudan a destacar. Y como creemos que tener unas zapatillas de calidad es importante en todas las etapas de la vida, también tenemos Air Max en tallas infantiles. Descubre las EasyOn para los más pequeños, que cuentan con cordones elásticos y una tira de cierre por contacto para que puedan ponérselas sin ayuda.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos en esta misión, elige zapatillas Air Max con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.