Qué llevar cuando haces running en diferentes temperaturas

Depende de dónde vivas, puede que en invierno para ti lo normal sea una temperatura de 4 grados de máxima y - 6 o menos de mínima.



La clave para vestirte para correr en invierno son las capas. ¡Capas, capas y más capas! Las capas base te permiten adaptarte de manera eficiente a los cambios de temperatura de tu cuerpo y del entorno. Con ellas, puedes adaptarte a la temperatura del ambiente para rendir bien. Aquí tienes una guía rápida sobre cómo combinar prendas.



Una buena regla para combinar prendas cuando hace frío es vestirte como si fuera hiciera entre 5 y 10 grados más. Pero hay excepciones a esta norma, si habitualmente tienes una temperatura corporal alta y te calientas enseguida cuando haces deporte, tenlo en cuenta.



Capa base

Una buena capa base es fundamental para conseguir comodidad y rendimiento. Además, te prepara para bordar tus sesiones de running en invierno. La capa base perfecta te permite añadir más capas sin crear un exceso de calor, pero también se puede usar sin más, por lo que puedes quitarte las capas que te sobran mientras corres.



Cuando escojas la capa base, ten en cuenta la capilarización de la humedad y la transpirabilidad. La tecnología Nike Dri-FIT y la ventilación estratégica ayudan a capilarizar el sudor y la lluvia de la piel.



Capa intermedia

Esta capa atrapa el calor entre ella y la capa base. Su objetivo principal es ofrecer aislamiento.



Siempre que escojas una capa media, ten en cuenta la lluvia, el viento o la nieve, que pueden aumentar la sensación de frío. Una capa media adecuada se puede combinar con una capa base o llevarse sola. Cuando la temperatura empieza a caer por debajo de los 4 grados, te recomendamos llevar varias capas intermedias para disfrutar de un aislamiento mejor.



Capa exterior

Las capas exteriores son esenciales para protegerte de las inclemencias del tiempo. Cuando empieza a hacer frío, puede hacer viento, llover o nevar. La capa exterior es imprescindible cuando la temperatura baja de los cero grados. Toca ir a por todas para combatir el frío. Necesitarás un buen aislamiento y un tejido ligero que te ofrezcan comodidad.



Guantes

Llevar guantes cuando hace frío evita que se escape el calor a través del tejido con aislamiento. Cuando las manos se exponen al frío, se pierde calor a causa de la radiación. Aunque nuestro cuerpo esté bien protegido, tener las manos al descubierto puede tener un gran impacto en la temperatura corporal.



A veces se pasan por alto los guantes de running cuando hace un frío gélido, pero pueden evitar la necesidad de llevar capas de más. Nuestros guantes incorporan tecnología Dri-FIT para ofrecer calidez y protección sin añadir peso. Además, tienen silicona en los dedos para las pantallas táctiles, y así no tendrás que quitártelos cada vez que quieras comprobar tu ritmo en la Nike Run Club App). Nuestros gorros de running Nike incorporan también la tecnología Dri-FIT para mantener la calidez en la cabeza y orejas.



Zapatillas y calcetines de running

No te olvides de la parte más importante del running, ¡los pies! Tus zapatillas no solo tienen que ofrecerte calidez, también tienen que protegerte de los elementos y proporcionar tracción para correr sobre superficies resbaladizas. Además, los calcetines que utilices deben ser transpirables y capilarizar el sudor de la piel para evitar que se escape el calor mediante la evaporación.



La tecnología Nike Shield ofrece protección contra los elementos gracias a sus materiales repelentes al agua, su tracción mejorada y su reflectividad de 360 grados.



Quizá te hayas planteado llevar calcetines de tejido Fleece o lana para mantener la calidez en los pies. No obstante, tienes que saber que estos materiales no son muy buenos regulando la sudoración. Además, restringen el flujo sanguíneo y absorben la humedad. Los calcetines Nike Training cuentan con amortiguación por zonas para mantener la comodidad en cada pisada. Están confeccionados con hilos que se adaptan a la temperatura corporal para mantener la calidez y capilarizar el sudor mientras entrenas.