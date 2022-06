Se il tuo obiettivo principale è ridurre la massa grassa, puoi fare cardio prima di allenarti con i pesi. Il sollevamento pesi può favorire il dimagrimento. Per esempio, più massa muscolare hai, più veloce è il tuo metabolismo. Significa bruciare più calorie a riposo e quindi favorire sia un deficit energetico nella dieta che la perdita di peso nel tempo.



Fare cardio può anche aiutarti a perdere peso. Questo perché l'esercizio aerobico ti fa lavorare nella "zona di combustione dei grassi", in cui la frequenza cardiaca si aggira intorno al 70% della frequenza cardiaca massima (FCmax). Per determinare la tua FCmax, sottrai la tua età a 220.



Allenarti nella zona di combustione dei grassi ha proprio l'effetto che immagini: bruciare i grassi. Questa produzione di energia si affida prevalentemente alla scomposizione delle riserve adipose che vengono usate come carburante. Otterrai dei benefici aggiuntivi se ti dedichi a questo tipo di cardio a stomaco vuoto, una pratica nota come "cardio a digiuno".



Uno studio del 2013 pubblicato sul British Journal of Nutrition ha rilevato che fare cardio saltando la colazione aumenta del 20% la quantità di calorie prodotte da grassi bruciati durante la sessione.



In più, le attività cardio come gli allenamenti HIIT rappresentano uno dei modi più validi per bruciare i grassi. E dal momento che sono anaerobiche, favoriscono il consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento, il cosiddetto EPOC. Il metabolismo, inolre, resta accelerato fino a 24 ore dopo il workout.



Un workout HIIT è caratterizzato dall'intensità elevata: dura dai cinque ai 10 minuti ed è difficile riuscire a sostenerlo oltre. Può sembrare un allenamento breve, ma grazie all'EPOC è molto efficace. Inoltre, vista la durata ridotta, è facile da eseguire prima del sollevamento pesi. La breve scarica di energia non ti sfiancherà, quindi potrai comunque dedicarti ai tuoi pesi e ottenere il meglio da entrambe le attività.