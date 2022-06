Cinque vantaggi di usare un vogatore secondo gli esperti

Che tu voglia un workout completo o una sessione di recupero attivo, puoi scegliere l'intensità della vogata secondo le tue esigenze.

Le ricerche rivelano che, con la tecnica corretta, vogare attiva più dell'80% del corpo; per questo è un ottimo allenamento che coinvolge tutto il corpo e combina cardio (aumenta il ritmo cardiaco), resistenza (che migliora) e forza (attiva vari gruppi muscolari). Come in qualsiasi tipo di esercizio, è una buona idea variare gli allenamenti durante la settimana per evitare squilibri muscolari. Per chi voga, diversi studi hanno suggerito che integrare l'attività con allenamenti di forza ad alta resistenza a giorni alterni non solo aiuta a prevenire infortuni, ma attiva anche diversi gruppi muscolari.

È possibile ottimizzare i propri workout con il vogatore in molti modi, a seconda degli obiettivi. Se vuoi concentrarti sulla potenza, devi prestare particolare attenzione alle gambe. Secondo Neil Bergenroth, campione nazionale e coach di canottaggio, nonché direttore di Grow Tulsa (un programma della Tulsa Youth Rowing Association), ciò avviene durante la cosiddetta "fase di spinta" di una vogata, ossia il punto in cui si sta allontanando la macchina dal corpo con i piedi e le gambe.

"Se eseguito correttamente, questo movimento permette di sollevare qualche chilo dal sellino dell'attrezzo e tenere sospeso il proprio peso corporeo solo con il manubrio", spiega Bergenroth. "Migliore è questa "sospensione dello scheletro", maggiore è la forza che l'atleta può produrre sulla pedana e sul manubrio. Se l'atleta impara questo movimento, è come passare da un motore a quattro cilindri a un V8!"

In alternativa, se stai allenando la resistenza, Diver suggerisce di usare meno forza delle gambe per la spinta per consentire al corpo di recuperare. Per mantenere l'allenamento a un livello di esercizio aerobico, Bergenroth afferma che il ritmo giusto è quello che permette di sostenere una conversazione durante la remata.

"Finché la frequenza cardiaca rimane tra il 30-60% di quella massima, o un po' più alta per chi si allena ad alto livello, un workout con il vogatore può fungere da sessione di recupero", afferma.