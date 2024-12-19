Cinque vantaggi di usare un vogatore secondo gli esperti

I cinque vantaggi del vogatore approvati dagli esperti
Sport e attività
Sei alla ricerca di un nuovo allenamento? Ecco qualche motivo per provare un workout con il vogatore.
Quando ti alleni in palestra, usi ogni volta le stesse macchine e la stessa attrezzatura? Non c'è niente di sbagliato ad avere preferenze, ma se non hai ancora provato un allenamento con il vogatore, è ora di farlo.
Amanda Painter Diver, D.P.T., coach di canottaggio e fondatrice di The Rowing Doc, afferma che vogare è un ottimo esercizio, ma non è un movimento che si fa normalmente ogni giorno. "Se la prendi con calma e impari prima a eseguire il movimento, progredirai molto di più nell'uso del vogatore". Apprendere la tecnica corretta è il primo passo non solo per usare bene la macchina, ma anche per proteggerti da possibili infortuni. Per iniziare, leggi di seguito i motivi approvati dagli esperti per provare il vogatore e variare la tua routine, in modo da ottenere gradualmente importanti vantaggi per la salute.
Se sei agli inizi, apprendere la tecnica corretta è il primo passo non solo per usare al meglio l'attrezzo, ma anche per proteggerti da possibili inconvenienti. Per cominciare, dai un'occhiata a questi motivi approvati dagli esperti per provare il vogatore e variare la tua routine: otterrai gradualmente importanti vantaggi per la salute.
Cinque vantaggi del vogatore
1.Può essere una sessione intensa di total body o un allenamento di recupero.
Che tu voglia un workout completo o una sessione di recupero attivo, puoi scegliere l'intensità della vogata secondo le tue esigenze.
Le ricerche rivelano che, con la tecnica corretta, vogare attiva più dell'80% del corpo; per questo è un ottimo allenamento che coinvolge tutto il corpo e combina cardio (aumenta il ritmo cardiaco), resistenza (che migliora) e forza (attiva vari gruppi muscolari). Come in qualsiasi tipo di esercizio, è una buona idea variare gli allenamenti durante la settimana per evitare squilibri muscolari. Per chi voga, diversi studi hanno suggerito che integrare l'attività con allenamenti di forza ad alta resistenza a giorni alterni non solo aiuta a prevenire infortuni, ma attiva anche diversi gruppi muscolari.
È possibile ottimizzare i propri workout con il vogatore in molti modi, a seconda degli obiettivi. Se vuoi concentrarti sulla potenza, devi prestare particolare attenzione alle gambe. Secondo Neil Bergenroth, campione nazionale e coach di canottaggio, nonché direttore di Grow Tulsa (un programma della Tulsa Youth Rowing Association), ciò avviene durante la cosiddetta "fase di spinta" di una vogata, ossia il punto in cui si sta allontanando la macchina dal corpo con i piedi e le gambe.
"Se eseguito correttamente, questo movimento permette di sollevare qualche chilo dal sellino dell'attrezzo e tenere sospeso il proprio peso corporeo solo con il manubrio", spiega Bergenroth. "Migliore è questa "sospensione dello scheletro", maggiore è la forza che l'atleta può produrre sulla pedana e sul manubrio. Se l'atleta impara questo movimento, è come passare da un motore a quattro cilindri a un V8!"
In alternativa, se stai allenando la resistenza, Diver suggerisce di usare meno forza delle gambe per la spinta per consentire al corpo di recuperare. Per mantenere l'allenamento a un livello di esercizio aerobico, Bergenroth afferma che il ritmo giusto è quello che permette di sostenere una conversazione durante la remata.
"Finché la frequenza cardiaca rimane tra il 30-60% di quella massima, o un po' più alta per chi si allena ad alto livello, un workout con il vogatore può fungere da sessione di recupero", afferma.
2.Può migliorare la postura.
Una postura corretta sul vogatore può migliorare anche la postura generale. In uno studio del 2021 pubblicato su Interdisciplinary Neurosurgery, i ricercatori hanno incoraggiato i chirurghi (che segnalano molti casi di dolore muscolo-scheletrico dovuto alle posizioni assunte durante le operazioni chirurgiche) a usare un vogatore per migliorare la postura e prevenire l'affaticamento muscolare in sala operatoria.
Bergenroth afferma; "Vogare e allenarsi in modo costante, nel tempo, porta grandi vantaggi aerobici. È un modo eccellente per migliorare la capacità del cuore di pompare sangue al corpo".
Per sapere se la tua posizione sul sellino è corretta, Bergenroth suggerisce di immaginare di indossare un paio di jeans con le tasche sul retro. Devi piegarti leggermente all'altezza dei fianchi (quasi come se stessi facendo uno squat tradizionale per sederti) e posizionare i glutei verso la parte anteriore del sellino, ruotando al livello delle anche in modo che le (ipotetiche) tasche siano rivolte direttamente dietro di te.
Diver inoltre ricorda che, se usi sia i muscoli della schiena che delle spalle e spingi le scapole l'una verso l'altra quando le braccia si muovono all'indietro, potresti notare miglioramenti posturali nella vita quotidiana. Come spiega un articolo pubblicato sull'International Journal of Sports Medicine, quando i muscoli scapolari sono deboli, la posizione delle scapole cambia, portando all'incurvamento delle spalle. Per questo, "esercizi di contrazione" simili alla spinta delle scapole durante la remata sono consigliati per potenziare la funzionalità e la forza dei muscoli scapolari e, di conseguenza, favorire il miglioramento della postura.
3.Promuove la salute cardiaca.
L'uso del vogatore può migliorare la salute cardiovascolare, non solo rafforzando il cuore (migliora la sua capacità di pompare il sangue) ma, secondo i risultati di uno studio del 2015, aiutando anche a ridurre i livelli di colesterolo LDL, spesso legato alle malattie del cuore.
"Vogare e allenarsi in modo costante nel tempo porta senz'altro grandi vantaggi aerobici", conferma Bergenroth. "Vogare è un ottimo modo per potenziare il sistema cardiovascolare e migliorare la gittata cardiaca, nonché per sviluppare la capacità del cuore di pompare sangue al corpo".
Ovviamente, l'attività fisica in generale ha dei benefici per la salute cardiaca. Tuttavia, i risultati di uno studio pubblicato online nel 2014 che faceva un confronto diretto tra canottaggio e ciclismo, suggeriscono che vogare ha un impatto molto superiore sul carico cardiaco, il che significa che costituisce un workout cardiovascolare più intenso.
4.È un allenamento a basso impatto.
Vogare è un allenamento a basso impatto, che quindi sollecita molto meno le ossa e le articolazioni rispetto agli allenamenti ad alto impatto (come la corsa). Anzi, la ricerca ha rilevato che questa disciplina può migliorare la densità minerale ossea nella spina dorsale e nelle anche, e di conseguenza contribuire a prevenire le fratture ossee. Inoltre, considerato il suo basso impatto, è spesso consigliato alle persone di più di 65 anni e a quelle che soffrono di artrite, perché non sottopone le articolazioni a ulteriore pressione. In ogni caso, prima di iniziare, consulta il tuo medico per accertarti che vogare sia un'opzione appropriata per te.
"Eseguita correttamente, questa attività fornisce un movimento prevedibile e costante che dovrebbe essere privo di impatto", afferma Bergenroth. "Tuttavia, avere una buona tecnica è essenziale prima di lanciarsi in sessioni di allenamento ad alta intensità e anche per proteggere la schiena da lesioni".
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5.Può favorire il benessere mentale.
Vogare, correre, fare una passeggiata sono tutte attività fisiche che favoriscono il benessere psicologico, riducendo i sintomi di ansia e depressione e aumentando anche la fiducia in sé. Fare un po' di esercizio ogni settimana può essere di grande aiuto.
Da una revisione sistematica e una meta-analisi del 2022, pubblicate su JAMA Psychiatry, è emerso che anche poco più di due ore di esercizio fisico alla settimana possono ridurre significativamente il rischio di depressione.
Esercizi come il vogatore possono inoltre aiutarti a praticare la mindfulness durante il workout e nella vita quotidiana. Infatti, chi voga ad alti livelli ha dichiarato ai ricercatori di contare le remate o di concentrarsi su una vogata alla volta per godersi il momento, enfatizzando la pratica della mindfulness e la capacità di vivere il presente.
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Testo di Ashley Lauretta