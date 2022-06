Cos'è la sindrome da sovrallenamento e come evitarla

Visto che non esiste un modo diretto per diagnosticare questa condizione, non esiste nemmeno un modo preciso per prevenirla. L'European College of Sport Science e l'ACSM concordano sul fatto che la mancanza di una diagnosi chiara rende più difficile definire delle misure di prevenzione.

Tuttavia, gli esperti suggeriscono che, poiché la sindrome da sovrallenamento è dovuta principalmente a uno squilibrio dell'allenamento (eccesso di esercizio fisico o gare con scarso recupero), monitorare l'intensità e la durata dei propri allenamenti può essere utile per identificare eventuali tendenze da evitare. Puoi anche utilizzare delle applicazioni come Nike Run Club o Nike Training Club per controllare il numero di sessioni di running o di allenamenti realizzate al mese o al giorno.

Che tu abbia appena cominciato a fare sport o sia già ad alti livelli, farti seguire da un allenatore o un personal trainer può essere una buona idea per porre le basi di un programma di allenamento equilibrato. Un coach può valutare l'intensità e la cadenza dei tuoi workout, applicare il metodo standard di periodizzazione dell'allenamento (che dovrebbe includere settimane di recupero e giorni di riposo, oltre a quelli di allenamento) e controllare l'evoluzione per evitare di sovraffaticarti o sovrallenarti.

In generale, però, è importante capire che non esiste un unico modo di trattare la sindrome da sovrallenamento: dovrai valutare insieme al tuo medico che cosa è più adatto a te. In certi casi, potrebbe essere necessario prendersi una settimana di pausa, dando la priorità al sonno e a una corretta alimentazione. Per altre persone, il riposo potrebbe protrarsi per parecchi mesi, a seconda delle proprie condizioni ed esigenze.

Per evitare la sindrome da sovrallenamento, l'European College of Sport Science e l'ACSM consigliano di prendersi almeno un giorno di riposo alla settimana. Inoltre, per combattere il sovrallenamento, suggeriscono di dormire per un numero di ore adeguate, ovvero la quantità di tempo necessaria per sentirsi svegli durante la giornata (che può variare considerevolmente da una persona all'altra). Inoltre tieni presente che le ore di sonno necessarie potrebbero aumentare con l'aumentare dell'intensità di allenamento.

Infine, un'alimentazione sana può aiutarti a recuperare sia dall'allenamento che dal sovrallenamento. In particolare, a chi fa sport si consiglia di aumentare l'apporto di liquidi, carboidrati ed energia durante l'allenamento e il recupero, in modo da prendersi cura del proprio benessere e soddisfare il maggior fabbisogno del corpo dovuto all'attività fisica.

