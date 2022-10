Cinque vantaggi di giocare a basket secondo gli esperti

Qualunque sia la tua età, gli schemi motori di base, cioè quelli che costituiscono il fondamento di tutte le attività fisiche, sono la chiave per uno stile di vita attivo. Gli schemi motori di base sono classificati in capacità di locomozione (cioè correre o saltare), controllo degli oggetti (afferrare e lanciare) e stabilità (equilibrio e torsione).

"Gli schemi motori di base come [lo scatto], il salto verticale e il lancio sono fondamentali per la motricità", afferma Koco Eaton, M.D., chirurgo ortopedico, fondatore di Eaton Orthopaedics ed ex giocatore di basket (tre stagioni di basket professionistico in Venezuela). "Il basket sviluppa velocità, agilità, forza, potenza e resistenza. È [stato] inoltre dimostrato che aumenta la flessibilità e la coordinazione motoria. Di conseguenza, è tra gli sport che sviluppano maggiormente le capacità motorie che, come comprovato, contribuiscono a migliorare la salute generale".

Uno studio del 2012 ha suggerito che gli esercizi di minibasket, come la gestione della palla, i passaggi al petto e i tiri in corsa, possono migliorare notevolmente gli schemi motori di base nei bambini dai 7 ai 10 anni (i bambini in genere sviluppano queste abilità tra i 3 e i 10 anni).

Marco Lopez, P.T., dottore in fisioterapia, trainer di forza e preparazione fisica, fisioterapista e co-fondatore di The Basketball Doctors, sottolinea che il basket "combina scatti, cambi di direzione e salti", un mix che difficilmente trovi in altri sport.