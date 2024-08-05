Tutto ciò che ti serve per un triathlon
Guida agli acquisti
Quando devi partecipare a un triathlon, la preparazione è fondamentale. Assicurati di avere questi articoli per affrontare al meglio ogni gara.
Una gara multidisciplinare come il triathlon, dal Super Sprint all'Ironman, richiede una preparazione molto complessa. La transizione tra nuoto, ciclismo e corsa può essere impegnativa per chi si cimenta in questo tipo di gara, qualsiasi sia il suo livello. Prepararti quindi adeguatamente a queste transizioni può farti risparmiare minuti preziosi in gara, consentendoti di avere tutto l'indispensabile.
Ecco alcuni elementi specifici da tenere in considerazione:
Opzioni per l'abbigliamento
Secondo Timothy Miller, M.D., coach certificato USATF e medico sportivo al Wexner Medical Center dell'Ohio State University, ciò che indossi dipende dalle condizioni meteorologiche. Ad esempio dovresti indossare più strati per un triathlon in autunno e uno soltanto durante le giornate estive più calde. Tuttavia, può essere utile investire in capi che si possano indossare per più discipline. In questo modo puoi evitare i cambi nel passaggio tra corsa e ciclismo o viceversa. Ecco alcune proposte traspiranti e ad alte prestazioni:
Canottiera Nike AeroSwift
Leggerezza e traspirabilità sono fondamentali, soprattutto per le gare che si svolgono ad alte temperature, e la canottiera Nike AeroSwift da donna e da uomo è pensata proprio per le gare. Questo top liscio e leggero sfrutta la tecnologia Nike Dri-FIT ADV per mantenere la pelle asciutta, mentre la trama traforata del tessuto offre una traspirabilità mirata per ogni tuo movimento.
Maglia Nike Rise 365 e Nike One Classic
Le canotte e le canottiere sono ideali per le gare ad alte temperature, ma quando vuoi optare per un outfit a strati o vuoi prepararti ai momenti della gara in cui la temperatura si abbassa, una scelta come la maglia Nike Rise 365 da uomo e Nike One Classic da donna può tornare utile. Rise 365 è leggera e traspirante, e la versione attuale offre zone traspiranti nelle aree più sensibili al calore dell'inserto anteriore (un dettaglio basato sul feedback dei runner). Questo consente di mantenere la giusta freschezza durante la corsa e il massimo comfort nelle fasi di transizione. Il tessuto leggero e morbidissimo di Nike One Classic si asciuga rapidamente e allontana il sudore dalla pelle per favorirne una rapida evaporazione.
Tights a mezza lunghezza Nike AeroSwift e Nike Universa
Passare dalla corsa al ciclismo è più facile se indossi lo stesso capo per la parte inferiore del corpo. Che ne dici di un paio di tights a mezza lunghezza? I tights a mezza lunghezza Nike AeroSwift da uomo e gli shorts da ciclista Nike Universa da donna sono pensati per le gare e sono dotati di tecnologia Nike Dri-FIT, per una traspirabilità ideale. Lo slip interno del modello AeroSwift offre un sostegno ideale, mentre le tasche extra intorno alla vita consentono di riporre chiavi o tessere e i dettagli traspiranti assicurano il massimo comfort. Il modello Universa offre una fascia in vita molto ampia che evita arrotolamenti, fastidi e scivolamenti (un grande vantaggio se li usi per più discipline), mentre il tessuto traspirante mantiene la pelle asciutta per un comfort ideale.
Scelta delle scarpe
Miller spiega che alcune persone risparmiano tempo agganciando le scarpe ai pedali prima della gara, in modo da doverle solo infilare durante la transizione. Un'altra tecnica per risparmiare tempo è indossare direttamente le scarpe da running sulla bicicletta. Se questa è la tua strategia, è utile scegliere le scarpe in base alla distanza da percorrere. Ecco alcuni suggerimenti di Andrew Bumbalough, Nike Running Product Line Manager, basati sulle discipline del triathlon più comuni e sulla lunghezza del percorso di running per ciascuna di esse.
Sprint (corsa 5K): Nike Streakfly
Data la breve distanza, puoi concentrarti più sulla velocità che sulla resistenza e, a tal fine, Nike Streakfly è una scarpa eccezionale (sia da donna che da uomo). Con l'intersuola ZoomX a tutta lunghezza che offre reattività e leggerezza ottimali, Streakfly è la scarpa da gara più leggera di Nike. La tomaia in maglia ultrasottile offre comfort e sostegno, mentre il rinforzo aggiuntivo nell'avampiede è pensato per la stabilità.
Distanza olimpica (corsa 10K): Vaporfly 3
La distanza della 10K può essere impegnativa perché la tua andatura può essere più veloce di quella della maratona, ma hai comunque bisogno della resistenza necessaria per percorrere tutti quei chilometri. Alla luce di questi fattori, Nike Vaporfly 3 da uomo e da donna è un'ottima scelta. Progettata in modo specifico per le distanze medie oltre che per le maratone, Vaporfly è dotata di un piatto suola in fibra di carbonio che offre un sostegno sicuro, garantendo inoltre un'eccellente propulsione. La schiuma ZoomX, posizionata dal tallone fino alla punta, assicura un ritorno di energia ancora maggiore rispetto ai modelli precedenti, per una sensazione di elasticità. Vaporfly 3 può rivelarsi un'opzione affidabile anche per sprint e Ironman.
Ironman (corsa da 42 km): Alphafly 3
Una maratona è già abbastanza impegnativa in sé, ma nell'Ironman si aggiungono il ciclismo e il nuoto, pertanto una buona resistenza è fondamentale. Nike Alphafly 3 da uomo e da donna può essere di grande aiuto, dal momento che è stata pensata per la maratona e le gare su strada a lunga distanza. Questa scarpa offre schiuma ZoomX, tomaia in Flyknit e piatto suola arrotondato in carbonio, oltre alla tecnologia Air Zoom che assicura un'andatura propulsiva progettata per l'efficienza dei movimenti. Inoltre, questa è la scarpa Alphafly Nike più leggera di sempre, che offre tutta l'ammortizzazione e il ritorno di energia necessari senza appesantire.
Altri must-have
Una volta trovati l'abbigliamento e le scarpe giusti, puoi concentrarti su altri componenti del tuo outfit. Ecco la scelta ideale di accessori secondo Amie Dworecki di Running with Life, coach certificata USATF:
- Casco da ciclismo: può sembrare strano ma, secondo Dworecki, questo è un accessorio che ci si dimentica spesso. Non è un problema da poco, visto che il casco è obbligatorio per gareggiare. Non averlo comporta la squalifica ancora prima della partenza (a meno che non ci sia un negozio specializzato nelle vicinanze).
- Kit per la sostituzione delle gomme: avere un kit a portata di mano è importante, ma saperlo usare rapidamente è altrettanto fondamentale, afferma Dworecki, che suggerisce di esercitarsi ad applicare patch o cambiare una gomma varie volte prima della gara.
- Borsa impermeabile con i tuoi dati: deve contenere le informazioni relative alla gara, un documento d'identità e i contatti di emergenza.
- Occhiali da sole: anche se non li usi durante la frazione di corsa, secondo Dworecki è sempre meglio averli nella bicicletta. "Da indossare in bicicletta per evitare la luce riflessa e i detriti, puoi tenerli all’interno del casco per ricordarti di metterli al momento giusto", suggerisce.
- Occhialini e cuffia: non sono obbligatori, ma la cuffia migliora l'aerodinamicità in acqua e gli occhialini sono particolarmente utili quando partecipano molte persone. "Ci sono gare in cui hai la sensazione di nuotare in una lavatrice", afferma Miller. "Anche se di norma non hai bisogno degli occhialini, quando nuoti in mezzo a molte persone, soprattutto se c’è il sole, diventano indispensabili."
- Asciugamano: se fuori fa abbastanza caldo, dopo la nuotata puoi asciugarti all'aria, ma se il clima è più fresco, è utile avere pronto un asciugamano nella zona di cambio, per evitare di proseguire con i brividi.
- Crema o spray antisfregamento: questi prodotti possono aiutarti a evitare irritazioni. "Se non li usi abitualmente in allenamento potresti pensare di non averne bisogno durante la gara, ma possono davvero evitarti parecchi fastidi", dice Dworecki.
- Idratazione e ristoro intermedio: anche negli Ironman con vari punti di rifornimento d'acqua, molti atleti e atlete esperti portano con sé uno zaino di idratazione e carboidrati di vario tipo, come i gel energetici.
- Borsa di transizione: si tratta della borsa che depositi al momento della registrazione e dovrà quindi contenere tutto il tuo equipaggiamento, compreso ciò che ti servirà dopo la gara: per fare qualche esempio, un paio di calze di ricambio, crema solare, ghiaccio istantaneo, scarpe o sandali asciutti e burrocacao. Potrebbe anche esserti utile qualche indumento o accessorio di riserva per la gara, come una cuffia e un paio di occhialini, un secondo paio di occhiali da sole o anche un secondo costume da bagno.
La cosa più importante? Se possibile, fai allenamento con ciò che utilizzerai il giorno della gara, come suggerisce Miller. Le gare sono sempre piene di imprevisti, afferma, come ad esempio molti più nuotatori del previsto, o un problema alla bicicletta da sistemare, con il cronometro che scorre. Più pratica farai in ogni possibile scenario, soprattutto nelle fasi di transizione, più completa sarà la tua preparazione al momento del via.
Testo di Elizabeth Millard