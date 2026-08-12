Scopri la nuova generazione di Nike Air Force 1
Le Air Force 1 sono state le prime scarpe da basket dotate di tecnologia Nike Air. Il tempo è passato, ma questa icona della cultura pop continua a rimanere fedele alle sue origini con l'ammortizzazione elastica e la morbidezza che hanno scritto la storia delle sneakers.
Questo modello amatissimo regala un comfort duraturo, anche grazie al collare e alla linguetta imbottiti. La suola in gomma presenta l'emblematico motivo circolare, per una trazione senza pari. Originariamente pensata per offrire protezione durante il gioco, l'ammortizzazione Nike Air garantisce leggerezza e comodità tutto il giorno.
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