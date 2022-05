Dieci semplici allenamenti cardio a casa, senza attrezzature

Beau Burgau, trainer di forza e preparazione fisica e fondatore di Grit Training, consiglia di integrare i movimenti indicati qui di seguito in un allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT), così da renderli ancora più efficaci.

Secondo Cedrina Calder, un allenamento HIIT è più efficiente in termini di tempo rispetto a un workout cardio stazionario. "Permette di bruciare più calorie in meno tempo", afferma. "È un'ottima scelta per chi non ha tempo o voglia di fare lunghi workout. L'allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT), inoltre, è indicato per aumentare la capacità aerobica, ovvero la quantità massima di ossigeno che il corpo può assorbire in un dato momento. In sostanza, misura l'efficienza dell'organismo nell'utilizzo dell'ossigeno".

Per trarre vantaggio da questi movimenti, però, bisogna accertarsi di svolgerli alla giusta intensità. Tuttavia, non sempre è semplice, e Beau Burgau consiglia di utilizzare la scala di percezione dello sforzo (RPE) per calcolare l'efficienza dell'allenamento. Il valore RPE si misura su una scala che va da 1 a 10, dove 1 indica lo sforzo minimo e 10 lo sforzo massimo totale, spiega Burgau.

"Oltre a essere uno dei modi più efficaci per misurare l'intensità dell'esercizio, non richiede attrezzatura, ma solo la capacità di ascoltare il proprio corpo", afferma, aggiungendo che basta un "test della conversazione" per capire qual è il proprio livello.

"Se si riesce a portare avanti agevolmente una conversione, molto probabilmente ci si trova tra il valore 1 e il valore 3 sulla scala", spiega Burgau. "Se si riesce a parlare, ma bisogna fare una pausa di tanto in tanto per prendere un po' di fiato, allora è probabile che ci si trovi tra il 3 e il 5. Se invece si resta completamente senza fiato e non si riesce a parlare, ci si troverà tra il valore 7 e il 10 sulla scala".

In base alla propria forma fisica, Burgau consiglia di scegliere da cinque a otto dei movimenti riportati di seguito e di svolgerli per 30-60 secondi ciascuno. Una volta terminati tutti i movimenti, ci si riposa per 30-60 secondi e si ripetono tutti gli esercizi altre due volte, per un totale di tre serie.

Ecco i 10 esercizi cardio che Burgau consiglia di inserire in un workout.