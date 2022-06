Qual è la differenza tra il running e il jogging?

Dalla riduzione dei rischi di cancro a una migliore gestione dello stress, il running offre una serie di benefici e gratificazioni. Inoltre, presenta diversi vantaggi intangibili, ad esempio la sensazione che si prova al termine di un allenamento impegnativo e le amicizie che si creano in un gruppo di persone che si dedicano al running. Di seguito troverai questo e altri approfondimenti.

Secondo uno studio pubblicato su Medicine & Science in Sports & Exercises, chi corre a velocità più elevate tende a utilizzare un minor numero di farmaci per la cura di ipertensione, colesterolo alto e diabete. Analizzando le prestazioni e le esigenze mediche di oltre 50.000 runner tra uomini e donne, i ricercatori hanno scoperto che gli uomini in grado di percorrere 1,6 chilometri in 7 minuti o meno utilizzavano un minor numero di farmaci rispetto a quelli che percorrevano la stessa distanza in 10 minuti o più. Analogamente, è stato rilevato che le donne in grado di percorrere 1,6 km in 8 minuti o meno utilizzavano un minor numero di farmaci rispetto a quelle che percorrevano la stessa distanza in 11 minuti o più.

Inoltre, secondo un'analisi di quasi 170 studi epidemiologici osservazionali pubblicati sul Journal of Nutrition, il running può aiutare a ridurre il rischio di insorgenza di cancro e avere un impatto positivo sull'esperienza con la malattia. Analisi approfondite hanno confermato che l'attività fisica contribuiva a diminuire il rischio di cancro al colon e alla mammella e, probabilmente, anche di cancro alla prostata.

"Aumentano le prove a favore della tesi secondo cui l'esercizio influisce anche su altri aspetti dell'esperienza con il cancro", ha evidenziato lo studio. "Inclusi la scoperta e la gestione della malattia, la riabilitazione e il tasso di sopravvivenza dopo la diagnosi".

Al di là dei benefici del running dal punto di vista fisico, la ricerca rileva anche probabili vantaggi nella riduzione dello stress cronico. In uno studio del 2018 pubblicato da Neurobiology of Learning and Memory in cui è stato analizzato l'impatto dell'esercizio fisico sui topi, è emerso che i topi sottoposti a stress ed esercizio fisico hanno mostrato prestazioni migliori e una memoria più efficiente rispetto al gruppo di controllo con esemplari sedentari.