I benefici degli stacchi da terra, secondo gli esperti

Se entri in una palestra, probabilmente ti capiterà di vedere alcune persone intente a sollevare bilancieri, manubri e kettlebell verso la parte bassa dell'addome. Vuoi sapere cosa stanno facendo? Eseguono degli stacchi da terra.

"Questo esercizio è una parte fondamentale di qualsiasi allenamento di forza", afferma Megan Daley, trainer di CrossFit di livello 1.

E aggiunge: "Gli stacchi da terra sono un esercizio fondamentale per allenare la forza. Sono alla base di tutto il resto. Non mi viene in mente nessun motivo per cui non dovrei includere almeno una variante degli stacchi da terra nei programmi di allenamento".

Se padroneggiato, un esercizio "di base" ha la capacità di migliorare molti altri movimenti, inclusi quelli che esegui nel corso di un allenamento più ampio (come la corsa, ad esempio) e quelli che fai nella vita di tutti i giorni (come sollevare uno scatolone pesante).

Daley spiega che questo movimento, che ha numerose varianti (come lo stacco rumeno, gli stacchi da terra con bilanciere tradizionali e gli stacchi da terra in stile sumo), è considerato un esercizio per la catena posteriore, che coinvolge quindi i muscoli della parte posteriore del corpo, come i muscoli posteriori della coscia e i glutei.

Secondo l'American Council on Exercise, allenare la catena posteriore è fondamentale per migliorare forza, potenza, postura e flessibilità. Nota: anche gli squat sono esercizi per la catena posteriore. Sempre secondo l'organizzazione americana, la corretta esecuzione degli stacchi da terra causa la contrazione e il rilassamento "a catena" di una serie di muscoli.

Daley spiega: "Questo movimento risulta particolarmente efficace poiché richiede l'attivazione di molti muscoli della catena posteriore, e non solo della parte inferiore del corpo. Una buona esecuzione degli stacchi da terra prepara il corpo ad affrontare le attività quotidiane senza affaticarsi".

Continua a leggere per scoprire sei potenziali vantaggi degli stacchi da terra, secondo gli esperti di fitness.

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