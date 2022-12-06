Come iniziare a fare sollevamento pesi, secondo i trainer

Se usi macchine per il rafforzamento, come la macchina per lo squat assistito o quella per il leg curl da seduti, avrai due vantaggi: familiarizzare con il movimento e il tuo corpo sotto carico, e aumentare la forza prima di passare ai pesi liberi.

"Le macchine possono essere molto utili per chi è alle prime armi, perché tolgono dall'equazione alcuni dei requisiti tecnici e di stabilità. Sono perfette per chi sta iniziando o magari è in età più avanzata o ha subito una lesione," spiega Alemar.

Se non hai accesso a una palestra o ad attrezzature illimitate, esistono comunque dei modi per apportare delle variazioni. Potrebbe solo volerci un po' di creatività. Se non hai familiarità con le variazioni, un'altra opzione è cercare un esercizio specifico seguito da "variazioni" o consultare una persona esperta. Ad esempio, se non hai a disposizione una macchina per gli squat, puoi eseguire gli squat con dei manubri, un kettlebell oppure oggetti quotidiani come una bottiglia di detersivo.

Alemar consiglia di utilizzare le macchine per leg curl da sdraiati, leg press orizzontale, rematore ai cavi da seduti e chest press da seduti. Queste macchine sono adatte per chi comincia e coprono uno dei principali schemi di movimento (spinta, trazione, piegamento, squat), spiega il trainer.

Puoi integrare questi esercizi nella tua routine singolarmente, oppure creare un allenamento con questi quattro esercizi, svolgendone tre set e usando un peso che ti permetterà di effettuare correttamente da otto a dodici ripetizioni, consiglia Alemar. In caso di dubbi, inizia sempre con un peso più leggero e aumenta gradualmente, anziché scegliere un peso troppo pesante e correre il rischio di lesioni o di eseguire il movimento in modo errato.

Con l'aiuto dei trainer, o di una serie di video creati da trainer affidabili, puoi anche introdurre pesi liberi nella tua routine, dato che gli studi dimostrano che le due modalità di allenamento con i pesi (pesi liberi e macchine) possono dare risultati simili.