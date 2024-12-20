Gli squat tonificano i glutei?

Spesso conseguenza di una vita molto sedentaria, la dominanza del quadricipite si può verificare perché i fianchi si contraggono per adattarsi alla posizione seduta, e questo si riflette nell'esecuzione di determinati movimenti, come appunto gli squat. Quando esegui uno squat o un affondo, il tuo corpo tende a portare in avanti le ginocchia, invece dei fianchi. Questo fa sì che sia la tua catena anteriore (ovvero i quadricipiti e la parte anteriore del corpo) ad assorbire la maggior parte del peso e non la catena posteriore (ovvero il sedere e i muscoli posteriori della coscia).

Se hai quadricipiti dominanti e fai squat, potresti avvertire dolore alle cosce e notare un aumento dei quadricipiti e non del fondoschiena. Nel peggiore dei casi, potresti subire infortuni all'anca o al ginocchio.

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